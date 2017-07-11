حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أوضح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات د. محمود العبدالهادي ان ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقاطع فيديو عن وجود وسائد ملوثة بالدماء في جناح أحد المستشفيات التابعة للوزارة عار من «الصحة»، وغير صحيح.

وأكد في تصريح صحافي حرص وزارة الصحة على التحري عن مصداقية هذا الخبر المتداول، مبينا ان حقيقة ما تم تداوله في الحقيقة تتعلق بوسائد ملوثة تم الحصول عليها من مخزن المواد التالفة، وكانت معدة للاتلاف داخل الأكياس التي كانت مغلفة تغليفا محكما حفاظا على الصحة العامة وصحة البيئة وفق النظم المقررة.



وأفاد بأن المقطع المصور إنما يشير الى أن احد الأفراد قام بتلفيقه من خلال استخراج الوسادة المغلفة من مخزن التوالف وفتحها على السرير الطبي وتصويرها، ومن ثم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبين د. العبدالهادي ان لدى الوزارة لجان تفتيش بصفة دورية ممثلة في ادارة الخدمات الفندقية تتولى التأكد من تعقيم وتطهير الأماكن التي يقطن فيها المرضى والأدوات والمستلزمات التي تستخدم لهم، كما يتم رصد كل الملاحظات والمخالفات ان وجدت فيما يتعلق بالمواد الملوثة أو التالفة والعمل على التخلص منها وفق الآليات المتبعة بالوزارة، بالاضافة إلى تواجد مشرفي الخدمات الفندقية داخل جميع مستشفيات الوزارة والذين يقومون بالتفتيش اليومي على مثل تلك الأمور ومتابعتها.