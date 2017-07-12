عبدالكريم العبدالله

تقوم وزارة الصحة حاليا بمراجعة قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية لـ«الوافدين» لتشمل محاسبة «الوافدين الزائرين» بنفس الأسعار المقدمة في القطاع الخاص.

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان المراجعة الحالية لقرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين ستجري مقارنة بالاسعار مع القطاع الخاص، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليها فيما يخص مساواة الأسعار المقدمة لـ«الوافدين الزائرين» مع الأسعار التي يعمل بها في مستشفيات ومراكز القطاع الأهلي الطبية.

ولفتت المصادر الى انه بعد اعتماد المراجعة النهائية لقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين وإجراء التعديلات سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

مشيرة الى ان لائحة الأسعار الجديدة تشمل ما يقارب ٢٠٠ فحص طبي تضم «الأشعة - الطب النووي - المختبرات».