حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أكدت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان الجاهزية التامة لاستقبال موسم الحج لعام 2017 واتخاذ كل الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة الحجاج الكويتيين من خلال المراكز الوقائية والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات الحكومية الاخرى والسلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت القطان في تصريح صحافي ان الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 40 مركزا للصحة الوقائية، بمشاركة أكثر من 60 طبيبا وقائيا و150 مفتشا صحيا و170 ممرضة لفحص وتطعيم الحجاج، فضلا عن توفير 30 ألف كرت صحي لفحص الحجاج وتطعيمهم مع توفير الطعوم اللازمة للحجاج مثل السحايا والانفلونزا والنيموكوكال بواقع 20 ألف جرعة من كل طعم.

وافادت بأن الوزارة تقوم حاليا بتحويل وإجراء الفحص الطبي الشامل مع الفحص المخبري بقسم مختبرات الصحة العامة، حيث يعمل أكثر من 40 فنيا ومسؤولا لتسريع اجراءات الفحص لمتداولي الاغذية والعاملين بحملات الحج من خلال قسم فحص متداولي الاغذية والفئات الحساسة للتأكد من خلوهم من الامراض المعدية مع توفير الطعوم المطلوبة لتطعيم متداولي الأغذية بالإضافة للطعوم السابقة بطعم التيفوئيد والتيتانوس، حيث تم توفير 3 آلاف جرعة من تلك الطعوم لمتداولي الاغذية.

وعن الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إفادة الامراض الموبوءة خلال موسم الحج، أشارت القطان الى التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل 8 كاميرات حرارية مع التمديدات المطلوبة بالمراكز الحدودية في حال ظهور حالات وبائية أثناء موسم الحج مع التنسيق مع الطوارئ لنقل الحالات المصابة للعزل والعلاج وتحديد خطط الطوارئ واطلاعهم على الاجراءات المطلوبة مع عمل تدريب حي ميداني لاستخدام الكاميرات الحرارية للتأكد من جاهزيتها.

وقالت: نقوم كذلك بالتنسيق مع الطيران المدني لتفعيل العزل بالغرفة المجهزة بمطار الكويت وتفعيل 7 كاميرات حرارية مع التمديدات المطلوبة وتجربتها استعدادا لظهور أوبئة بموسم الحج مع التأكد من الاستعداد المشترك في اجراءات الطوارئ والامراض المعدية بالمطار والعمل على التنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية للجاهزية لخطط الطوارئ الصحية مع توفير سيارات الإسعاف للمراكز الحدودية للطوارئ.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، اشارت القطان الى ان الفريق الوقائي الكويتي والمكون من ثلاثة أطباء مختصين قام بزيارة مقار حملات الحج الكويتية بمكة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وتفقد 48 موقعا للحملات الكويتية، وقام برفع تقرير مفصل لوكيل الوزارة الذي بدوره قام بتسجيل عدة ملاحظات على بعض المواقع، ومن المنتظر معاينة المواقع مرة اخرى للتأكد من استكمال الاشتراطات قبل وصول الحجاج من الكويت.