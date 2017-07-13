حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي انه لن يتأخر عن إصدار ما يلزم من قرارات واتخاذ المزيد من الإجراءات، للتخفيف من معاناة المرضى، وتسهيل حصولهم على حقهم الكامل في الرعاية الصحية التي يستحقونها، وفقاً للنظم والإجراءات والضوابط الطبية والقانونية والفنية والإدارية المنظمة للعمل.

جاء هذا ضمن تصريح للحربي خلال افتتاحه مبنى إدارة العلاج بالخارج الجديد،حيث بين انه أعطى صلاحيات للمكاتب الصحية في الخارج للتمديد للحالات الحرجة كالمرضى الذين يعانوا من أمراض السرطان وزراعة الأعضاء، دون الرجوع لإدارة العلاج بالخارج في الكويت، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة حاليا ساهمت في تخفيف أعداد الحالات المرسلة للعلاج في الخارج، حيث كانت الأعداد في السنوات السابقة خلال الفترة من ديسمبر إلى أبريل تصل الى اكثر من 7 آلاف مريض مرسل للخارج، فيما جرى تقليص هذه الأعداد إلى 1457 من ديسمبر العام الماضي إلى أبريل 2017.