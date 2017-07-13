المطيري: اجتماع تنسيقي سيعقد مع جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لوضع اللمسات النهائية للاستعداد لهذا الحدث

حنان عبد المعبود

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة ،عن البدء بحملة توعوية شاملة قريباً للحجاج.

وذكرت رئيسة المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، د.غالية المطيري، في تصريح صحافي، أن الحملة تأتي بمناسبة الاستعداد لموسم الحج للعام 1438/ 2017، منوهة إلى أن المكتب يضع كل عام ضمن خطته السنوية منظورا متكاملا للتوعوية الصحية لموسم الحج وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لضمان صحة و سلامة زوار بيت الله الحرام.

وكشفت عن اجتماع تنسيقي سيعقد مع جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لوضع اللمسات النهائية للاستعداد لهذا الحدث الهام، ويضم الاجتماع بجانب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ممثلين عن وزارة الأوقاف، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة الطيران المدني ووزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية بتنظيم بعثة الحج الكويتية.

ونوهت د. المطيرى إلى أن الخطة الصحية التوعوية للمكتب لا تقتصر على الحجاج، بل تضم أيضا أسرهم والأطقم الطبية والتمريضية والإدارية لبعثة الحج الكويتية وكذلك أصحاب الحملات والمشرفين عليها.

وبينت أن أنشطة الحملة التوعوية تنقسم إلى ثلاث مراحل ، الأولى مرحلة الاستعداد للحج ومرحلة السفر إلى الحج، أما الثانية فهي أثناء الحج، والثالثة ما بعد الحج وعودة الحجاج إلى البلاد.

وأفادت بأن الحملة التوعوية تهدف إلى تدريب الأطقم الطبية المسؤولة عن بعثة الحج الكويتية على إجراءات السلامة وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتعريف الحجاج بالاستعدادات الصحية اللازمة قبل الحج بما فيها التطعيمات الواجبة و حثهم على اتباع الارشادات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والطوارىء الصحية التي قد تحدث أثناء الحج.

وقالت : تولى الحملة عناية خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة و كبار السن و السيدات الحوامل لمساعدتهم على ضبط حالتهم الصحية أثناء الحج كما تسعى الحملة الى زيادة إدراك الحجاج بالإجراءات الصحية التي يجب اتباعها بعد القدوم من الحج والأعراض المرضية التي تستدعى طلب الاستشارة الطبية.

واشارت غلى أن الحملة سوف تشهد فعاليات متنوعة تستمر لأكثر من شهر و تشمل: ورشة عمل لبعثة الحج الطبية وورشة عمل أخرى لأصحاب الحملات و الاداريين المسؤولين عن بعثات الحج و المشرفين على التغذية والنظافة والملتقى السنوي المفتوح للحجاج من كافة الحملات ومعرض صحي بمطار الكويت الدولى أثناء فترة سفر الحجيج يستمر على مدار 24 ساعة ، كما تشمل جهود المكتب عرض أفلام صحية عن الحج على شاشة مطار الكويت الدولي وبالطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية و معارض صحية بالمستوصفات والمستشفيات الكبرى.

وكعادته في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال التوعية الصحية سوف يقوم المكتب الاعلامي لوزارة الصحة ببث أفلام ولقاءات توعوية مع أطباء من مختلف التخصصات ورسائل تثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب الخاصة بالمكتب وعبر الهواتف الذكية.

وذكرت أن المكتب سوف يقوم بطباعة منشورات وكتيبات عن الصحة أثناء الحج يتم توزيعها من خلال المعارض الصحية وورش العمل التي يقيمها المكتب و كذلك عيادات بعثة الحج الكويتية ومقر إقامة الحملات، كما أن المكتب مسئول عن التغطية الإعلامية للأنشطة التوعوية لوزارة الصحة وأنشطة وزارة الأوقاف بمناسبة موسم الحج في مختلف المناطق .

وأكدت على أن المسؤولين بوزارة الصحة أو جميع الجهات المعنية يضعون نصب أعينهم أمان وسلامة أخواننا زوار بيت الله الحرام بدءا من أول خطوات الاستعداد للحج حتى العودة بسلامة الله الى أرض الوطن .