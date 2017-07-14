برعاية وحضور محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير أقيم امس في ديوان القصر الأحمر حفل تكريم للفنيين المتميزين بالطوارئ الطبية من إدارة إسعاف منطقة الجهراء، وذلك تقديرا لجهودهم وخدماتهم التي يقدمونها في إنقاذ المصابين وتقديم كامل الدعم والرعاية الطبية لهم.

من جانبه، أشاد المحافظ بالدور المميز الذي تقوم به إدارة إسعاف منطقة الجهراء وجميع العاملين بالطوارئ الطبية من خلال تقديم الرعاية الطبية المميزة لجميع المواطنين والمقيمين، ووجه الشكر الخاص للبنك التجاري الكويتي على دعمه لجميع الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي تقيمها المحافظة، وحضر حفل التكريم المختارون ورؤساء مراكز الإسعاف في محافظة الجهراء ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في البنك التجاري الكويتي.