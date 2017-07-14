عناية خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل

حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة عن البدء بحملة توعوية شاملة قريبا للحجاج.

وذكرت رئيس المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري في تصريح صحافي ان الحملة تأتي بمناسبة الاستعداد لموسم الحج للعام 1438هـ - 2017م، مشيرة الى ان المكتب يضع كل عام ضمن خطته السنوية منظورا متكاملا للتوعوية الصحية لموسم الحج وذلك في اطار جهود وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة زوار بيت الله الحرام.

وكشفت عن اجتماع تنسيقي سيعقد مع جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لوضع اللمسات النهائية للاستعداد لهذا الحدث المهم، ويضم الاجتماع بجانب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ممثلين عن وزارة الأوقاف، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة الطيران المدني ووزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية بتنظيم بعثة الحج الكويتية.

واشارت د.المطيري الى أن الخطة الصحية التوعوية للمكتب لا تقتصر على الحجاج، بل تضم أيضا أسرهم والأطقم الطبية والتمريضية والإدارية لبعثة الحج الكويتية وكذلك اصحاب الحملات والمشرفون عليها.

وان أنشطة الحملة التوعوية تنقسم الى ثلاث مراحل، الاولى الاستعداد للحج والسفر الى الحج، والثانية اثناء الحج، والثالثة ما بعد الحج وعودة الحجاج الى البلاد.

وأفادت بأن الحملة التوعوية تهدف إلى تدريب الأطقم الطبية المسؤولة عن بعثة الحج الكويتية على إجراءات السلامة وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتعريف الحجاج بالاستعدادات الصحية اللازمة قبل الحج بما فيها التطعيمات الواجبة وحثهم على اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والطوارئ الصحية التي قد تحدث أثناء الحج.

وقالت ان الحملة تولي عناية خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل لمساعدتهم على ضبط حالتهم الصحية أثناء الحج، كما تسعى الحملة إلى زيادة ادراك الحجاج بالإجراءات الصحية التي يجب اتباعها بعد القدوم من الحج والأعراض المرضية التي تستدعي طلب الاستشارة الطبية.

وأشارت الى أن الحملة ستشهد فعاليات متنوعة تستمر لأكثر من شهر، وتشمل: ورشة عمل لبعثة الحج الطبية وورشة عمل أخرى لأصحاب الحملات والإداريين المسؤولين عن بعثات الحج والمشرفين على التغذية والنظافة والملتقى السنوي المفتوح للحجاج من كل الحملات ومعرض صحي بمطار الكويت الدولي أثناء فترة سفر الحجيج يستمر على مدار 24 ساعة، كما تشمل جهود المكتب عرض أفلام صحية عن الحج على شاشة مطار الكويت الدولي والطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية ومعارض صحية بالمستوصفات والمستشفيات الكبرى.