أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية فيصل المطوع عن قيام الجمعية بتوثيق ملخصات البحوث المتعلقة بصحة القلب في الكويت وإصدارها في مرجع علمي بعنوان «فهرس الكويت لصحة القلب» والذي يحتوي على 735 صفحة تتضمن ملخصات البحوث المنشورة في قواعد البيانات العالمية فيما يخص صحة وأمراض القلب في الكويت أو تلك التي أجريت بواسطة باحثين كويتيين من مؤسسات علمية خارج الكويت خلال الفترة من 1967 الى 2014.

وأضاف فيصل المطوع ان فهرس الكويت لصحة القلب الذي أصدرته الجمعية يعتبر مرجعا مهما يلبي احتياجات الباحثين والأطباء والمتخصصين في صحة وأمراض القلب ويوثق ملخصات البحوث العلمية المنشورة في الفهارس العالمية الطبية ويشجع شباب الباحثين للتخطيط لإجراء المزيد من البحوث لإلقاء الضوء على عوامل الخطورة ذات العلاقة بصحة القلب وفي مقدمتها التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية، كذلك فإن هذا الإصدار يوثق جهود الاستشاريين من الأطباء الكويتيين والمتخصصين الذين أجروا البحوث خلال الفترة من العام 1967 إلى العام 2014.