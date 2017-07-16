حنان عبد المعبود

أعلنت وزارة الصحة عن ترحيبها واستعدادها لتلقي كافة مقترحات المواطنين والمقيمين والتي من شأنها المساهمة في تحقيق التطوير المستمر والمنشود للخدمات الصحية المقدمة في البلاد والعمل علي حل أي مشاكل أو سلبيات تتعلق بإجراءات تقديم الرعاية الصحية.

وفي بيان صادر عنها رفضت الوزارة أي محاولة من محاولات التشويه المتعمد لإنجازاتها أو النيل من سمعة العاملين فيها او التشكيك في الخدمات التي تقدمها، وأهابت بالمواطنين والمقيمين الى عدم الانجرار وراء هذه المحاولات أو نشر أو تداول أي أخبار تمس سمعة الخدمات الصحية أو من شانها زعزعة الثقة بها.

وحذر البيان من أن تداول أخبار غير صحيحة، تمس الوزارة وتنال من ثقة الجمهور في الخدمات الصحية التي تقدمها، يعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية المنصوص عليها بقانون النشر في المواقع الإلكترونية، مؤكدا احتفاظ وزار ة الصحة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر وتداول الأخبار المسيئة لسمعة الوزارة وخدماتها والعاملين بها.