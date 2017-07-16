حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.أحمد الحسيني عن عدد من المشاريع التوسعية في منطقة الجهراء الصحية والتي شملت عمليات تحديث وتطوير كبيرة في كل من مستشفى الجهراء، كذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية مشددا على أهمية تقديم رعاية صحية جيدة في محافظة الجهراء.

وبيّن في تصريح أن مستشفى الجهراء شهد عدة توسعات في مرافقه وأقسامه الصحية، ومنها توسعة أقسام النساء والولادة في المستشفى، كذلك أجرينا استحداثا كاملا في وحدة الجروح المزمنة وتخطيط المثانة فضلا عن استحداث وحدة العلاج بالأكسجين.

ولفت الحسيني الى ان مستشفى الجهراء شهد أيضا عملية تحديث في عيادات الطب الطبيعي والتأهيل والتي تعد إحدى العيادات المهمة في المستشفى.

وقال الحسيني «أيضا أجرينا عملية تأهيل كاملة لمنطقة العمليات الصغرى في قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء، وذلك تماشيا مع الزيادات السكانية في المنطقة بهدف تقديم خدمة صحية جيدة ومواكبة للزيادة السكانية.

وتابع: «كذلك قمنا أيضا بتوسعة جيدة وكبيرة لقسم الأطفال الخدج في مستشفى الجهراء».

وعن برنامج الرعاية الصحية الأولية في منطقة الجهراء، أكد الدكتور الحسيني على أهمية مراكز الرعاية الأولية في تقديم الخدمات الصحية مبينا أن المحافظة تضم عدة مراكز صحية وأننا نحرص على تطوير هذه المراكز والتوسع بها.

وعن تأجيل افتتاح الوحدات الصحية في مستشفى الجهراء، نوه د.الحسيني الى أن ذلك يعود لعدم جاهزيتها وأنه لا توجد لوحات إرشادية والتي توضع على العيادات التي من شأنها مساعدة المرضى في الوصول إلي المكان المطلوب وبشكل سريع، كذلك تعد شروط خاصة ومكملة لبرنامج الجودة والاعتراف للأقسام الصحية، كاشفا عن تنسيق حاليا مع إدارة العلاقات العامة وذلك لتحديد موعد لافتتاحها.