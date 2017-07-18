حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.أحمد الشطي أن وزارة الصحة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي الذي أثار موضوع انتحال شخص بنغالي شخصية وصفة طبيب كويتي، والذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتداولته وسائل الإعلام وتسبب في بلبلة بين المواطنين والمقيمين على مدى الأيام الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها تابعت باهتمام كل ما نشر وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما أطلق عليه موضوع الطبيب البنغالي المزور الجنسية الكويتية، مضيفة أن الوزارة قامت على الفور بالتواصل مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية إلى جانب قيام القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص ما تضمنته التغريدات من معلومات تمس الوزارة.

وأفادت بأنه بناء على ما ورد للوزارة من نتائج الفحص الذي قامت به وزارة الداخلية وما أعلنت عنه الإدارة العامه العلاقات العامة والإعلام الأمني من أن الادعاءات والأقاويل المتعلقة بالموضوع، تبين أن أقوال مرسلة ولا تستند إلى دلائل المستندات او اثباتات، موضحة أن المحامي الذي أطلق تلك الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتقدم بأي مستندات توضح صحة تلك الادعاءات.

وأعربت وزارة الصحة عن خالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية والمسؤولين بالوزارة وأجهزتها المختصة لما قاموا به من جهود ملموسة للتعامل مع تلك الادعاءات بوقت قياسي، والتي كان من شأنها أن تزعزع الثقة بالخدمات الصحية، ومقدميها وتؤثر على الأمن الصحي بالبلاد.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين الى عدم الالتفات إلى مثل تلك الأقاويل والادعاءات غير الصحيحة، لافتا إلى انه انطلاقا من مسؤولية الوزارة عن الأمن الصحي بالبلاد فإنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مطلقي ومروجي تلك الادعاءات المرسلة وكل من يقوم بنشرها، وتداولها بكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.