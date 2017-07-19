ندى أبونصر

أقامت مدينة اليرموك الصحية دورة تدريبية عن مبادرة المدن الصحية في الكويت لمتطوعي جمعية الهلال الاحمر بمقر الجمعية بحضور مختار منطقة اليرموك المختار عبدالعزيز المشاري ومديرة مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د. آمال اليحي والمنسق العام لمدينة ايرموك الصحية د. مي العثمان. وأشار المختار عبدالعزيز المشاري إلى ان منطقة اليرموك تعد اول مدينة صحية في الكويت وقعت مع منظمة الصحة العالمية قبل 3 سنوات، ومن المنتظر الاعتراف العالمي باليرموك نهاية العام الحالي بعد زيارة تفقدية من منظمة الصحة العالمية الى المدنية.

ولفت المختار إلى ان المنطقة حققت معظم معايير الاعتراف التي وضعتها المنظمة بنسبة تزيد على 80% وهو ما يجعلها على أهبة الاستعداد للحصول على الاعتراف.

وقال: الآن نمد جسور التعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني للتعريف، وذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع منظمات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات، وجمعية الهلال الاحمر تعد أولى هذه المؤسسات.

وعن الدورة التدريبية، أشار المختار الى ان الهدف فيها يكمن في التعريف بمبادرة المدن الصحية وإلقاء الضوء على خطواتها واهميتها للمجتمع.

من جانبها، قامت د. آمال اليحي بإلقاء الضوء على المشروع ككل من خلال التعريف بمفهوم المدن الصحية، ومتى بدأ المشروع؟ وكيف؟ وما أهميته للكويت؟ وما ابرز المدن الصحية العالمية؟

وعن مقومات المدن الصحية، قالت: ان نوعية الحياة تتحدد بالمقومات الاجتماعية للصحة وتنفيذ مبادرة المدن الصحية يعتمد على تأمين هذه المقومات وبالتالي اذا رفعت الدول من مقومات الاجتماعية الصحية فستتحسن صحة الفرد والعكس صحيح.

وتابعت: ان المحددات المجتمعية للصحة والتصدي للامراض المزمنة غير المعدية وتنفيذ مبادرة المدن الصحية في الكويت، كل ذلك يعتبر جزءا من خطة التنمية في الكويت، لذا ابدت العديد من المناطق ترحيبها بتنفيذ المبادرة، منها مناطق العديلية، السرة، الرحاب، الزهراء، جابر العلي، مبارك الكبير، العيون، وأخيرا منطقة اليرموك التي رفعت رسالة التعاون.

بدورها، تطرقت د. مي العثمان الى خطوات تنفيذ مبادرة المدينة الصحية في اليرموك، واشارت الى انها تضمنت ابداء الرغبة في الانضمام وتوقيع معاهدة التعاون في مايو ٢٠١٤ لتكون الأولى والوحيدة في الكويت، وإنشاء مجلس مدينة اليرموك المكون من مجلس أمناء من ٩ اعضاء ومجلس تنفيذي من ٩ اعضاء تندرج تحته ٧ لجان تنفيذية، وتسجيل الفريق التطوعي في وزارة الشؤون، وتحديد الرؤية والمهام والقيم.