حنان عبد المعبود

عقد وزير الصحة د. جمال الحربي لقاء مفتوح مع الاعلاميين بإدارة المعلومات الصحية، وذلك صباح اليوم بمنطقة الصباح الطبية التخصصية . والقى الوزير في بداية اللقاء كلمة قام خلالها بشرح كافة الامور والقضايا التي عمل عليها منذ توليه حقيبة وزارة الصحة منذ مايقارب ٧ أشهر.



حيث تناول وزير الصحة إدارة العلاج بالخارج وكل التغييرات التي قام بها وفند كل منها على حدا،اضافة الى لجان تشكيل تقصي الحقائق التي شكلها للتدقيق في عدد من المواضيع الشائكة، وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة والضمان الصحي والرعاية الصحية الاولية وتناول خطة التنمية فيما يختص بوزارة الصحة.



أكد الحربي خلال اللقاء حرص الوزارة على تطوير منظومتها الفنية والاستراتيجية الوطنية الصحية في دولة الكويت بغية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من القطاع الحكومي.



وأضاف الحربي أن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية الممتدة خمس سنوات تأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومن أهم مراحلها بناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية في الوظائف الإشرافية باعتماد الأسس العلمية في الإدارة الصحية الحديثة.

وأوضح أن اعتماد تلك الأسس يأتي من خلال وضع توصيف فني علمي للوظائف الإشرافية وإلزام شاغلي هذه الوظائف بالحصول على الشهادات المعتمدة عالميا في هذا المجال.



وذكر أنه في هذا الإطار تم التوقيع مع عدد الكليات العالمية المختصة لعمل دورات متخصصة بهذا الشان ومنها جامعة (أل.أس.إي) في بريطانيا المتخصصة بالإدارة الصحية الحديثة.

وشدد الحربي على أهمية وضع تصور لفصل الوظائف المختلفة للنظام الصحي لتقديم الخدمة الصحية من خلال إعطاء هيئة الصحة العامة الصلاحيات الرقابية على الخدمات والجودة التي تقدمها الوزارة.



ولفت إلى قيام الوزارة بتنظيم العمل في إدارة العلاج في الخارج من خلال تنظيم الحالات المرسلة للعلاج في الخارج ودور المكاتب الصحية في الخارج أيضا.



وقال إنه تم إعطاء مدير إدارة العلاج في الخارج صلاحيات أكبر من خلال قرار تغيير المرافق بعد أن كان ذلك القرار يتأخر بسبب مروره على لجان عدة للبت فيه مما يؤخر مغادرة المرافق.



وأفاد بأنه قام بالتدقيق على المكاتب الصحية في الخارج والتعاقد مع جهات متخصصة لتنظيم هذا الجانب مبينا أنه تمت إحالة عدد من المسؤولين عن التجاوزات التي جرت في بعض المكاتب إلى النيابة العامة وتزويدها بالمستندات التي تبين تلك المخالفات.

وشدد على أهمية زيارة المكاتب الصحية الخارجية للمستشفيات بشكل دوري للاطمئنان على حالات المرضى هناك







