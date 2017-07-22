صرف المخصصات المالية لأعضاء فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية

فريق الخدمات الطبية سيغادر على دفعتين ١٥ و٢١ أغسطس وإجازة دورية إضافية لمدة ٣ أيام تبدأ بعد العودة

عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي تسمية ١١٥ عضوا في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين وطوارئ طبية وتجهيزات وعمال.

على أن يكون رئيس الفريق د.مبارك فهد العجمي ونائب رئيس الفريق مغير مناور الشمريواعتبر الوزير الحربي في القرار الذي تنفرد «الأنباء» بنشره أعضاء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية بمهمة رسمية من تاريخ سفرهم الى الديار المقدسة وحتى عودتهم الى البلاد.

وسيغادر فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية على دفعتين، الاولى ستكون ١٥ أغسطس المقبل، والعودة في ٧ سبتمبر، اما الدفعة الثانية فستغادر البلاد ٢١ أغسطس، والعودة في ٥ سبتمبر.

وأكد الوزير الحربي في القرار صرف المخصصات المالية لأعضاء فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ والقرارات المعدلة طوال فترة المهمة الموفدين اليها.

ومنح الوزير الحربي أعضاء فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية إجازة دورية إضافية لمدة ٣ أيام تبدأ بعد العودة مباشرة من الأراضي المقدسة.

أسماء أعضاء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية

الأطباء:

د.محمد حسين ابراهيم الكندري ـ رئيس الأطباء

د.فيصل ثويني حمود ساير

د.طارق محمد امين الدرقاوي

د.عبدالمحسن عبدالعزيز الباوي

د.مشعل سطم عواد الشمري

د.عبدالحسين على المجادي

د.علي عيسى محمد الصفار

د.صلاح الدين خالد الرشيدي

د.مالك صالح النبهان الشمري

د.رياض سعد محمد الحليلة

د.برجس مشعان المطيري

د.عبدالرحمن علي حسين علي

د.نادر عيسى علي العسعوسي

د.عبدالله يوسف احمد سند

د.حمدية عبدالرحمن سلطانة

د.أنوار عبدالحميد النجارة

د.شريفة مونس بجاد المفلحة

د.مستورة جمعان مبارك العازمية

د.هبة علي محمد الوايلة

د.تهاني مرشد محمد العنزية

د.هديل علاء الدين ميرزا علية

الصيادلة

أحمد مناور سليمان السعيد ـ رئيس الصيادلة

ناصر طالب عبدالله الكندري ـ صيدلي

عبدالله ناصر المطيري ـ صيدلي

وليد داوي عجيل ـ صيدلي

فيصل مساعد محمد المنيس ـ صيدلي

غانم عايد شيليويح الظفيري ـ صيدلي

محمد عبدالرحيم شمس الدين ـ صيدلي

خالد غلاب محمد الحربي ـ صيدلي

محمد علي اكبر غلوم مخصيد ـ فني صيدلة

اسعد عبدالجبار عبدالله ـ فني صيدلة

ناصر فهد راشد الصادر ـ فني صيدلة

عبدالله راشد ثامر الهاجري ـ فني صيدلة

براك مبارك عبدالرحمن ـ فني صيدلة

الصحة الوقائية

د.احمد حربي العتيبي ـ طبيب وقائي

عيد عايض مصبح ـ مفتش صحي

نهار سعد مطلق المطيري ـ مفتش صحي

عبدالله خضر عبدالله عايد ـ مفتش صحي

حسين سعد احمد بوحمد ـ مفتش صحي

سعود عاني سالم العنزي ـ مفتش صحي

التمريض

سناء محمد تقدم ـ رئيسة التمريض

نسيمة صيوان زيون

خديجة ادريس بوخاري

حمدة بدر شطي مزعل

نهلة سلطان ناصر حمد

زهرة علي محمد اسماعيل

بدور عبود اجعيتين الحربي

منيرة جليعيد رحيل العنزي

نورة عبدالله صالح الهملان

منى عبدالله عبدالمجيد الهزاع

قماشة جاسم محمد المنديل

عبدالرحمن عبدالله منيزل

هاني عبدالله محمد القلاف

محمد علي محمد عيسى

فارس عبدالله صالح الشمري

فهد محمد منهي الطرفة

سعود انغيمش حمد الشمري

خليفة سعود علي السعدي

ابراهيم جعفر محمد جعفر مهدي

احمد شهاب احمد العبدالرؤوف

عبدالوهاب عيسى دشتي

الطوارئ الطبية

جاسم ياسين الفودري

محمد جابر عايد العنزي

ميثم موسى حسن باقر

صلاح علي احمد محمد

محمد ساكن سليم العنزي

عبدالله علي عبدالرحمن الكندري

التجهيزات

جاسم محمد البلام ـ تجهيزات

محمود محمد عباس باقر ـ تجهيزات

الإداريون

منصور فهد النويصر ـ مسؤول العلاقات

وليد عباس حسن الشراح ـ مأمور مشتريات

صياح مطلق عبيد المطيري ـ امين مخزن

ابراهيم محمد السعيد علام ـ سكرتارية

محمد فواز فهد الفجي ـ سكرتارية

زيد فهد عيد العنزي ـ محاسب

صادق ابراهيم غلوم عبدالله ـ فني نظم

نواف عافت شامان العنزي ـ فني نظم

احمد محمد زعال العنزي ـ مشرف تغذية

سعود عبدالعزيز طاهر القطان ـ مشرف تغذية

حسام علي غلوم الباطني ـ مسؤول اداري

يوسف حباس العنزي ـ اداري عيادات

عادل سعود جابر الشمري ـ اداري عيادات

بدر محمد عبدالله الخالدي ـ اداري عيادات

مساعد متعب المطيري ـ اداري عيادات

طلال قبلان مشعل الرشيدي ـ اداري عيادات

غازي حمد سعران العازمي ـ اداري عيادات

سليمان احمد سيد محمد ـ اداري عيادات

عقيل عبدالعزيز احمد عبدالرحيم ـ اداري عيادات

محمد حييان سالم العازمي ـ اداري عيادات

محمد مبارك شبيب العجمي ـ اداري عيادات

عمر هلال فهد الديحاني ـ اداري عيادات

سلطان صياح مطلق عبيد ـ اداري عيادات

فهد عبدالفتاح عبدالله ـ اداري عيادات

حلمي احمد احمد سالم ـ اداري عيادات

شريف ابراهيم مبارز ابراهيم ـ اداري عيادات

محمود محمد سعد الدين ـ اداري عيادات

ماهر نعيم عبدالرحمن ـ اداري عيادات

رمضان شحاتة علي ـ اداري عيادات

وائل عصمت انور علي ـ اداري عيادات

اسلام رشاد فتحي الشابوري ـ اداري عيادات

راشد نايف المطيري ـ مسؤول النقليات

غانم حليوان هندي الهرشاني ـ اداري النقليات

وليد اسماعيل عبدالرزاق ـ اداري النقليات

طرجم دويران الظفيري ـ اداري النقليات

محسن قبيل رزيق الرشيدي ـ اداري النقليات

العمال

ماهر السيد قابل سلامة

زغلول محمود علي خليفة

أيمن خميس جمعة

علي محمد وحيد علي

محمد احمد حسن محمد

عبدالله احمد عبدالشكور

احمد سيد علي

رفيق راجا غلام