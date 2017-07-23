عبدالكريم العبدالله

أبلغت وزارة الخارجية الجهات المعنية ممثلة ببلدية الكويت ووزارة الصحة بدخول منتجات غذائية قادمة من الولايات المتحدة الى الكويت يشتبه انها تحتوي على بكتيريا «الليستريا».

جاء هذا حسب مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية، حيث أكد في تصريح لـ «الأنباء» ان بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل أبلغت وزارة الخارجية عن اجتماع مع رئيس المكتب الدائم لنظم الانذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للمفوضية الأوروبية، والذي تطرق من خلاله الى دخول منتجات غدائية قادمة من الولايات المتحدة إلى الكويت يشتبه في انها تحتوي على بكتيريا «الليستريا».

ونشرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على موقعها الالكتروني تحذير اصدرته شركة bulltproof 360 بشأن 5 منتجات تحتوي على «البروتين» يشتبه في احتوائها على بكتيريا «الليستريا».

واضحت الشركة في تحذيرها الذي نشرته منظمة الغذاء والدواء الأميركية المخاطر الصحية لبكتيريا «الليستريا» والتي من الممكن ان تتسبب في الالتهابات الخطيرة وحالات الوفاة للأطفال والمسنين وذوي المناعة الضعيفة، فضلا عن التأثير على الأشخاص الأصحاء من خلال ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد والغثيان وآلام في البطن والإسهال، علاوة على ان هذه البكتيريا ممكن ان تتسبب في الإجهاض لدى النساء الحوامل.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، من خلال موقعها على توزيع المنتجات المشتبه في اصابتها ببكتيريا «الليستريا» خلال الفترة من ٧ ابريل من العام الحالي حتى ١٢ يونيو في بعض محلات التجزئة بالولايات المتحدة الأميركية، كما تم تصدير هذه المنتجات دوليا في بعض الدول هي «الكويت - استراليا - البحرين - برمودا - بوليفيا - البرازيل - بروناي - فرنسا - ألمانيا - غوام - هونغ كونغ - هنغاريا - ايسلندا - كندا - جزر كايمان - الصين - فنلندا - اسرائيل - اليابان - كوريا - ليختنستاين - ماكاو - ماليزيا - مالطا - المكسيك - موناكو - هولندا - الفلبين - نيوزيلندا - النرويج - عمان - بورتوريكو - رومانيا - السعودية - سنغافورة - اسبانيا - سويسرا - تايوان - الإمارات - جزر فيرجن في الولايات المتحدة الامريكية».

اما المنتجات الخمس التي يشتبه في احتوائها على بكتيريا «الليستريا» هي:

fudge brownie collagen protein bar

fudge brownie collagen protein bite

Lemon cookie collagen protein bar

Vanilla shortbread collagen bar

Vanilla shortbread collagen bite