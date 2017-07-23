نيوباور: تطورات كبيرة في تشخيص الأمراض العصبية التدهورية عن طريق البحث الجيني وDNA

حنان عبد المعبود-عبد الكريم عبد الله

أعلنت وزارة الصحة، عن استضافة استشاري طب الأعصاب لدى الأطفال بجامعة سلوفينيا البروفيسور ديفيد نيوباور، ضمن برنامج الأطباء الزوار.

ومن جانبها قالت رئيس وحدة المخ والأعصاب بمستشفى الصباح، د. أسماء الطواري، إن لدى البروفيسور الزائر خبرة تمتد إلى أكثر من 35 عاماً في مجال الأمراض العصبية لدى الأطفال، مضيفة أن نيوباور يزور الكويت سنويا وبشكل دوري لمدة ثلاثة أشهر ينظر فيها في حالات يتعدى عددها 350 حالة ما بين تشخيص وعلاج ومتابعة لحالات سابقة. ويقدم الطبيب الزائر المشورة في الحالات المعقدة كما يقوم بتوجيه الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي إلى قسم الجراحة والأعصاب بمستشفى ابن سينا، إضافة إلى النظر في تشخيص مختلف الحالات وتقديم العلاج الدوائي.

وأضافت الطواري أن البروفيسور ديفيد ينظر أسبوعياً في ما يتراوح بين 30 إلى 35 حالة سواء في الاستشارة الطبية الإكلينيكية لحالات قادمة من المستشفيات الحكومية أو من المراكز الصحية، إلى جانب قيامه بعمل تخطيط الدماغ الكهربائي الذي يعين في تشخيص معظم حالات الأمراض العصبية والصرع عند الأطفال.

من جهته عبر البروفيسور ديفيد، عن سعادته للتطور الحاصل في مستوى الخدمة الصحية بوزارة الصحة في ما يتعلق بطب الأعصاب عند الأطفال، داعيا إلى مزيد من التقدم والتوسع في الخدمات المقدمة في هذا المجال.

وحول أهم المستجدات في مجال طب أعصاب الأطفال، بشّر نيوباور أن هناك تطورات كبيرة في مجال التشخيص والعلاج الجيني لحالات كانت تعتبر في السابق مستعصية إلا أن علاجها الآن أصبح متوفراً في عدد من الدول ودولة الكويت، ممثلة بوزارة الصحة، بصدد توفيرها.

وقال نيوباور إن ثمة تطوراً هاماً في علاج مرض ضمور العضلات الشوكي وهو مرض وراثي كان يؤدي إلى الوفاة في سن السنتين ولكن بفضل الجهود العلمية والطبية بات العلاج متوفراً إذ يقوم هذا العلاج بتغيير مسار المرض مؤكدا أن الدراسات العلمية أثبتت نجاحه على المستوى الإكلينيكي، إضافة إلى التقدم في تشخيص الأمراض العصبية التدهورية عن طريق البحث الجيني وDNA.

من جانبه قال مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة ، مشعل العنزي، أن برنامج الأطباء من البرامج الناجحة التي تخفف من الضغط على العلاج في الخارج عبر استقدام واستضافة كبار الأطباء والاستشاريين المميزين في مجالهم، داعياً المرضى الراغبين في أخذ استشارة طبية من البروفيسور ديفيد نيوباور التواصل مع سكرتارية قسم الأطفال في مستشفى الصباح.