حنان عبدالمعبود - محمد راتب - عبدالكريم العبدالله

أكدت وزارة الصحة جودة وسلامة الألبان والمنتجات الكويتية، وشددت على ضمان سلامة جميع المنتجات والمواد الغذائية الكويتية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي انه بخصوص ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول سحب منتجات الألبان الطازجة لإحدى شركات الألبان، فإن الأمر كان في إطار الإجراءات الداخلية وتقوم فيه الوزارة بشكل دوري بفحص عينات للمنتجات الغذائية التي ترد للمطابخ التي تقدم الوجبات للمرضى قبل تقديمها للمرضى للتأكد من صلاحية تلك المنتجات خلال التخزين والطهي والتأكد من سلامتها للحفاظ على سلامة المرضى وأن ذلك لا يخص عينات المصانع.



وأما بالنسبة لعينات المصانع المنتجة للألبان، فأكدت الوزارة سلامة جميع العينات، وآخرها ما تم فحصه أمس وهناك تعاون دائم ومستمر بين الشركات المنتجة للأغذية ومختبرات وزارة الصحة.



ولفتت الوزارة إلى أن جميع المنتجات الكويتية والمواد الغذائية التي تطرح بالأسواق سليمة.

وكان اتحاد منتجي الألبان الطازجة نفى بوقت سابق صحة الكتاب المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتعلق بجودة منتجات الألبان الكويتية في المستشفيات واحتوائها على بقايا مضادات حيوية أعلى من النسبة المسموح بها، والصادر كما يزعم عن وزارة الصحة، مؤكدا ان ما جاء بمضمون هذا الكتاب عار من الصحة تماما وهو كتاب لا يحمل تاريخا او رقما.



وبين الاتحاد ان جميع الشركات الكويتية المصنعة للحليب الطازج تلتزم ببرنامج فحص دقيق للحليب يوميا في المزارع قبل تسلمه وتوريده من مزارع الاتحاد الى المصنع، كما ان منتجات الالبان الكويتية تفحص بشكل دوري في مختبرات وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وادارة الصحة الغذائية ببلدية الكويت وكذلك الهيئة العامة للغذاء.

واشار الاتحاد الى ان الشركة الكويتية للالبان تلتزم بتطبيق اعلى معايير مراقبة وتوكيد الجودة وذلك من خلال وضع وتطبيق والالتزام لتنفيذ وصيانة أنظمة الإدارة المتكاملة وفقا لمواصفات ‪ISO 22000، ISO 14001‬، ‪ISO 9001‬ من مرحلة ما قبل تسلم المنتج، مرورا بكل عمليات التصنيع والتوزيع.