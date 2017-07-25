حنان عبد المعبود

تستنكر ادارة مستشفى الصباح حادث الاعتداء على طبيب حوادث الباطنية في مستشفى الصباح اليوم الاثنين اثناء اداء عمله من قبل احد افراد الشرطة بلباسه العسكري حيث قام د.مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح ( حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء اجازته الصيفية ) بالاتصال على الطبيب المعتدى عليه والاطمئنان على صحته وقد تم عمل اللازم له ودخوله الجناح فقط للملاحظة ، كما تم الاتصال على ضابط مخفر الشويخ الصناعية لفتح تحقيق في القضية ووعد بذلك ، وايضا تم الاتصال على مساعد المدير للشؤون الادارية للتواجد مكان الحدث لاستتباب الامن والعمل على راحة المرضى الآخرين.



وهنا نوه الدكتور مهدي الفضلي الى ضرورة التواجد الامني في النقطة الامنية في الصباح والتي غالبا ما يهجرها القائمين عليها فوجودهم حاجة ماسة وضرورية لفرض الامن لمن تسول أنفسهم ولمنع تكرار مثل تلك الحوادث فضلا عن حاجتنا الى تغليظ وتفعيل عقوبة المعتدي على العاملين في المستشفيات وتسريع اقرار حصانة الاطباء في مجلس الامة