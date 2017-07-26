حنان عبدالمعبود

اسـتـــنـــكـرت إدارة مستشفى الصباح حادث الاعتداء على طبيب حوادث الباطنية في المستشفى أول من أمس أثناء أداء عمله من قبل أحد العسكريين، حيث اطمأن مدير المستشفى د.مهدي الفضلي الذي يتواجد خارج البلاد لقضاء إجازته الصيفية على الطبيب المعتدى عليه.

وأكد الفضلي على عمل اللازم، مشيرا الى الاتصال على ضابط مخفر الشويخ الصناعية لفتح تحقيق في القضية، بالإضافة الى الاتصال على مساعد المدير للشؤون الإدارية للتواجد مكان الحدث لاستتباب الأمن والعمل على راحة المرضى الآخرين.

وشدد على ضرورة التواجد الأمني في النقطة الأمنية في الصباح والتي غالبا ما يهجرها القائمون عليها، مؤكدا على ان وجودهم حاجة ماسة وضرورية لفرض الأمن لمن تسول لهم أنفسهم، ولمنع تكرار مثل تلك الحوادث، فضلا عن حاجتنا الى تغليظ وتفعيل عقوبة المعتدي على العاملين في المستشفيات.

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي في وزارة الصحة د.أحمد الشطي: تمت متابعة الوزارة لحادث الاعتداء على أحد الأطباء أثناء تأدية عمله وواجبه الإنساني والذي أدى الى إصابات لحقت بالطبيب، وان الوزارة تستنكر هذا السلوك الغريب عن القيم الأصيلة بالمجتمع، مؤكدا تضامن الوزارة مع الطبيب المعتدى عليه واتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف تلك السلوكيات المرفوضة والمستهجنة فإنها تتطلع إلى صون الأمن بالمرافق الصحية وحماية العاملين بها أثناء أدائهم المهنية والإنسانية لرعاية المرضى.