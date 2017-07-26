المنظار ثلاثي الأبعاد تقنية جديدة تصور المشكلة بالأبعاد الثلاثة.. وتجرى العملية بوضوح أكثر

جراحة تكميم المعدة أحدث جراحات السمنة لكنها ليست الأفضل.. وهي عملية ممتازة وإيجابياتها أكثر من سلبياتها

البواسير هي أوعية دموية أسفل المستقيم.. تحتوي على شرايين وأوردة ووظيفتها مساعدتنا على التحكم في الخروج

يعالج القدم السكري بإزالة الالتهاب عن طريق التنظيف أو إجراء عملية جراحية أو بتر جزئي للقدم

كيس الشعر يصيب قائدي سيارات الشاحنات.. فبدلاً من نموه إلى الخارج ينبت داخل الجسم

تبدأ مشكلة البواسير إذا تسببت في إحداث نزيف أو انتفاخ أو تجلط.. فنتدخل بالعلاج وهو أربع مراحل

تحدث القدم السكري عندما يؤثر السكر على الأوعية الدموية التي تغذي القدم.. أو يؤثر على الأعصاب أو الأنسج

حوار: زينب أبو سيدو

إن تطور أدوات الجراحة جعلها أسهل وأسرع وأقل مضاعفات باستخدام المنظار ثلاثي الأبعاد، فاليوم يتيح للطبيب تصوير المشكلة بوضوح كبير، كما ان العلاج بالليزر أتاح للأطباء إجراء الكثير من العمليات الجراحية.



وخلال لقائنا مع استشاري جراحة عامة وجراحة المناظير وجراحة القولون والمستقيم ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دار الشفاء د.عبدالله الحداد أكد ان الكثير من جراحات البطن والقولون والأمعاء تجرى عن طريق المنظار ثلاثي الأبعاد.



وحول جراحات السمنة أوضح ان جراحة تكميم المعدة هي الأحدث في هذا المجال، ولكنها ليست الأفضل مع انها عملية ممتازة، وإيجابياتها أكثر من سلبياتها.



وسألناه عن حصوات المرارة والدوالي وكيس الشعر وغيرها من الجراحات، فأوضح ان 40% من الناس لديهم حصوات في المرارة وإزالتها لا تؤثر على الكبد أو العصارة، كما ان كيس الشعر عادة يصيب سائقي الشاحنات ونصح بإزالته، اما البواسير فغالبا ما تعالج بالأدوية اذا كانت في المرحلة الأولى من المرض.



فإلى التفاصيل:



ما المنظار ثلاثي الابعاد وما الفرق بينه وبين المنظار العادي؟

٭ المنظار ثلاثي الابعاد يستخدم لإجراء العمليات الجراحية باعتبار ان الكاميرا تعطي الابعاد الثلاثية للمشكلة ونجري العملية بوضوح أكثر من المنظار ثنائي الابعاد وهي تقنية جديدة ونستخدم المنظار الجراحي للبطن والقولون السفلي او العلوي والامعاء.

هل جراحة تكميم المعدة هي الأفضل بين جراحات السمنة؟ وما مضاعفاتها؟

٭ جراحة تكميم المعدة أحدث جراحات السمنة، ولكنها ليست الأفضل، وهي عملية ممتازة، ومهمة ولها محاسنها ومساوئها ولكن محاسنها أكثر.

وتجري بإحداث قطع طولي للمعدة، بحدود 80% ـ 85% وتصبح المعدة كالموزة الطويلة والهدف منها منع المريض من تناول الطعام، وهناك هرمونات محفزة للطعام والجوع تزال.

مضاعفاتها بسيطة تكمن في التسريب والنزيف، لا تتعدى النسبة 2% والآن مع تطور الدباسات والدعامات بدأت تصغر هذه النسبة والمضاعفات تقل أيضا.

متى يزاول المريض الرياضة بعد العملية الجراحية؟

٭ يعتمد ذلك على العملية الجراحية التي أجريت فإذا أجرى المريض عملية الزائدة الدودية تكون بالمنظار فيمكنه مزاولة الرياضة في اليوم التالي.

أما إذا كانت استئصال ورم كبير بالبطن عن طريق الفتح وليس عن طريق المنظار فهذا يحتاج وقتا أطول حتى يستطيع مزاولة الرياضة.

ما أحدث الطرق في جراحات الدوالي؟

٭ أحدث الطرق لجراحات دوالي الساقين هي العلاج بالليزر وتتم باستخدام جهاز يقضي على الدوالي من خلال جروح بسيطة بالرجل وفي نفس الوقت العملية ابسط، ومضاعفاتها أقل والمريض يعود لحياته اليومية بصورة أسرع.

هل توجد مضاعفات بعد استئصال المرارة.

٭ يخشى المرضى عند استئصال المرارة من مضاعفات أو مشاكل أو زيادة في الوزن بعد العملية، هناك 40% من الناس لديهم حصوات بالمرارة ومشاكلها قليلة جدا بعد ازالتها، وتصبح هناك زيادة في الوزن لان المريض قبل اجراء العملية يكون ممتنعا عن الطعام وبعد إزالتها يبدأ بتناول الطعام فيزيد وزنه.

الأمر الآخر هو أن المرارة عبارة عن مخزن فإذا ازيلت لا يؤثر ذلك على العصارة او الكبد، او اي جزء آخر من الجسم.

كيس الشعر ومضاعفاته

ما المخاطر والمضاعفات في حال عدم ازالة كيس الشعر؟

٭ كيس الشعر يصيب قائدي سيارات الشاحنات، لأنهم يجلسون مسافات طويلة وغالبا يصيب الرجال اكثر من النساء، فالشعر بدلا من نموه الى الخارج ينبت داخل الجسم فيتكون كيس شعر داخل الجلد ويسبب ذلك التهابا وخراجا وصديدا حول كيس الشعر، لذلك ننصح بإزالته والآن يزال عن طريق المنظار وليس عن طريق الفتح واحداث جرح كبير وخيوط واذا كان كيس الشعر غير ملتهب دون خراج فبإمكاننا ازالته عن طريق المنظار الجراحي وتنظيف المكان ويخرج المريض من المستشفى في اليوم التالي من دون خيوط وجراحات.

ما احدث تقنيات جراحة البواسير؟

٭ البواسير هي أوعية دموية اسفل المستقيم، تحتوي على شرايين وأوردة وهي شيء طبيعي وموجودة عند كل شخص ووظيفتها مساعدتنا على التحكم في الخروج، تبدأ مشكلة البواسير اذا تسببت في احداث نزيف او انتفاخ او تجلط، فنتدخل بالعلاج وتنقسم الى اربع مراحل المرحلة الأولى غالبا يكون العلاج الدوائي كافيا باستخدام تحاميل معينة وتجنب حدوث الامساك والتعسر بالمرحاض، وصعوبة في الخروج.

علاج البواسير

التطور في عملية البواسير يكون عن طريق «T.H.D» وهو جهاز معين نرى من خلاله الشريان المغذي للبواسير ونربطه وفي الوقت نفسه نخيط الباسور وهناك الدباسة الجراحية للبواسير وايضا الجراحة التقليدية عن طريق المشرط او الليزر ويوجد ايضا الجراحة عن طريق ربط البواسير.

كيف يتم علاج القدم السكري جراحيا؟

٭ هذه المشكلة تحدث عندما يؤثر السكر على الاوعية الدموية التي تغذي القدم او يؤثر على الاعصاب والانسجة ما ادى الى عدم وصول الدم اليها فتموت الانسجة وتلتهب ويحدث خراج، فأهم شيء لعلاج القدم السكري هو التحكم بالمسبب الرئيسي وهو السكر والتأكد من انتظامه والمواظبة على علاجه ومتابعته ويكون الفحص التجسسي طبيعيا لان عدم انتظامه يسبب مشاكل في الجلد وخراجا ليس في القدم فقط بل في الجسم كله، يعالج القدم السكري اولا بإزالة الالتهاب سواء عن طريق التنظيف او اجراء عملية جراحية وبتر جزئي للقدم على حسب المرحلة.

العلاجات التحفظية

وحاليا نلجأ الى العلاجات التحفظية اكثر من البتر لأنه مع وجود الادوات والعلاجات والكريمات المخصصة للقدم اصبحت هناك علاجات متطورة في هذا المجال، فالعلاج يتم عن طريق تنظيف الجرح ثم استعمال ادوية معينة وبعدها نحافظ على الجرح بواسطة اجهزة معينة عن طريق نظام «VAC» وهو ضماد الجرح عن طريق الشفط.