كرم مؤتمر دولي لجراحة العظام والعمود الفقري عقد في بيروت رئيس رابطة جراحي العظام العمود الفقري الكويتية د.عبدالرزاق العبيد لانجازاته في مجال جراحة العظام والعمود الفقري.



وأعرب العبيد في تصريح لـ «كونا» أمس عن الشكر للمقيمين على المؤتمر معتبرا التكريم ثمرة اعمال عديدة ومجهود بحثي كبير قام به لمواكبة ابرز التطورات العالمية في مجال جراحة العظام وتطويرها.



واضاف العبيد ان المكرمين حرصوا ايضا على الاشارة الى المركز المتقدم للكويت في المجالين الصحي والطبي عربيا مشيرا الى تميز المشاركات الكويتية الدائمة في الندوات والمؤتمرات الصحية والطبية الاقليمية والدولية.



وكان العبيد شارك في المؤتمر الدولي لجراحة العظام والعمود الفقري في بيروت تحت اشراف الجمعية الدولية للجهاز الحركي ومشاركة عدة رابطات وجمعيات دولية بينها الأكاديمية الأميركية لجراحة العظام اضافة الى اطباء ومختصين من 41 دولة عربية واجنبية.



وقال العبيد ان المؤتمر تضمن ندوات وانشطة علمية وطبية مختلفة حاضر فيها اطباء كبار ومختصون حول احدث التقنيات المستخدمة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري عالميا كما تم تقديم العديد من الابحاث الطبية في هذا المجال.



وافاد بأن فعاليات المؤتمر تضمنت ايضا ولأول مرة في الشرق الاوسط التحضير لامتحانات البورد في جراحة العظام تحت إشراف الأكاديمية الأميركية لجراحة العظام واصفا هذا الامر بـ «الانجاز المهم».