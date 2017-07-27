حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جــمال الـحـربي ان الوزارة بصدد تطبيق آلية جديدة لصرف الادوية والمستلزمات الطبية للمرضى تسهم في سهولة وسرعة الحصول عليها دون هدر.

جاء ذلك في تصريح للحربي نقله بيان للوزارة عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها الى المستودعات الطبية بمنطقة صبحان، حيث وجه بإعادة النظر في الاجراءات المتبعة حاليا لصرف الادوية والمستلزمات الطبية ومراعاة الظروف الصحية للمرضى.

وذلك بعد ان استمع الى شكوى احد المرضى من الإجراءات الطويلة والمرهقة لصرف اللوازم الطبية لبعض الحالات من المستودعات الطبية.

واوضح انه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي المستودعات الطبية ورؤساء اقسام الصيدلة بالمستشفيات لدراسة واعتماد الآلية الجديدة، مبينا انه ناقش مع مسؤولي «المستودعات» آلية الربط الالكتروني بين المستشفيات والمراكز الصحية ودورها في تلبية احتياجات هذه الجهات من الادوية.

وأكد اهمية متابعة الارصدة والرقابة على استخدام الادوية وتفادي الهدر في صرفها بما يضمن تنفيذ سياسة الاستخدام الرشيد لها في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية، مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد مراجعة وتحديثا لهذه السياسة.