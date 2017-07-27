حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

اعلن مدير مستشفى الجهراء د.غالب البصيص افتتاح مشروع الوحدات التخصصية الجديدة بمستشفى الجهراء اليوم برعاية وحضور وزير الصحة د.جمال الحربي، وذلك في اطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى وتقديم خدمات افضل للمراجعين.

وذكر البصيص في تصريح صحافي أن الافتتاح سيضم وحدات تخصصية جديدة للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ووحدة معالجة الجروح المزمنة ومختبر وحدة لامراض المسالك البولية ووحدة جديدة للتصنيع الدوائي تابعة لقسم الصيدلية المركزية، وكذلك مشروع العيادات التخصصية الجديدة للطب الطبيعي والتأهيل، فضلا عن جناح كامل لعمليات اليوم الواحد في تخصص النساء والولادة لاول مرة في المستشفيات الحكومية، ووحدة جديدة لحوادث النساء والولادة.

وأفاد د.البصيص بأنه سيكون هناك توسعة لمنطقة الحوادث الرئيسية تشمل صالات ملاحظة جديدة للاطفال والنساء مزودة باحدث الاجهزة التقنية.. وتوقع ان ترفع هذه المشاريع الحيوية الطاقة السريرية لاستيعاب اعداد اكبر من المرضى مع تطوير لنوعية الوسائل التشخيصية والعلاجية المقدمة.