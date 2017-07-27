تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى المنتسبين لوزارتي الدفاع والداخلية داخل الكويت أوخارجها

أكد مدير ادارة العلاج بالخارج بوزارة الدفاع العميد ركن عماد أمان حرص الوزارة على انتقاء أرقى المستشفيات الطبية والمراكز الصحية المتطورة لعلاج المرضى الكويتيين المبتعثين على نفقة الوزارة في الخارج. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له الى مستشفى «كليفلاند كلينيك ابوظبي» في العاصمة الاماراتية الى جانب المسؤولين المعنيين في سفارتنا لدى الامارات والملحق العسكري في ابوظبي.

وأبدى أمان في تصريح لـ «كونا» إعجابه بالتقنيات والأجهزة الطبية التي يمتلكها المستشفى في أروقته والتخصصات المتنوعة التي يشملها تحت متابعة نخبة من الأطباء والاستشاريين المميزين في العالم.

وأعرب عن مشاعر الفرح والفخر بانضمام الاستشاري الكويتي في علم الأمراض التشريحي والطبي لعلم الامراض وطب المختبر د.احمد الدعيج الى طاقم المستشفى، لافتا الى ان الكويت تزخر بالعديد من الكفاءات الوطنية المشرفة في مختلف المجالات. وشدد على حرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد واهتمامه المتواصل وتوجيهاته المستمرة على تقديم افضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى المنتسبين لوزارتي الدفاع والداخلية من عسكريين ومدنيين داخل الكويت أو خارجها وتسهيل اجراءاتهم وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقهم.

وأثنى على دور رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر في هذا الاطار ومتابعته الحثيثة لكل ما يتعلق بصحة المبتعثين وتوفير متطلباتهم على أكمل وجه.

وقال أمان إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سير العمل ومتابعة أوضاع المرضى الصحية وظروفهم العلاجية عن قرب في المستشفيات التي يتلقون فيها الخدمات العلاجية بدولة الإمارات والتقاء الاطباء المشرفين على علاج المرضى سواء في ابوظبي أو دبي.

وأوضح انه قام بالتنسيق مع عدد من الاطباء البارزين بالمستشفى الأميركي في دبي اضافة الى استشاري جراحة العظام باستبدال المفاصل د.سميح الطرابيشي لتنظيم زيارة الى المستشفى العسكري في الكويت وإمكان اجراء العمليات من اجل راحة المرضى الكويتيين وتخفيف عبء تكبد عناء السفر.

وضمن برنامج الزيارة قام رئيس الملحق العسكري التابع لسفارتنا لدى الامارات العقيد يوسف بوقمبر بإجراء لقاء تنسيقي بين أمان وعدد من المرضى المبتعثين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتقييمهم للخدمات الطبية المقدمة لهم في الامارات.

وفي السياق ذاته، استقبل سفيرنا لدى الامارات صلاح البعيجان في مقر السفارة في ابوظبي رئيس واعضاء وفد ادارة العلاج في الخارج بوزارة الدفاع حيث تناول اللقاء التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين حول ابرز الامور المتعلقة بالمبتعثين الكويتيين للعلاج بالخارج الى جانب تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

وضم الوفد الكويتي الى جانب امان كلا من رئيس لجنة العلاج في الخارج العقيد د.راشد الدويلة ومقرر اللجنة المقدم د.هشام العسعوسي وعضو اللجنة المقدم د.محمد الغانم.

من جهة اخرى، قالت مسؤولة المرضى في مستشفى «كليفلاند كلينك ابوظبي» وضحة النعيمي لـ «كونا» ان عدد المرضى الكويتيين الذين قاموا بتلقي العلاج على نفقتهم الخاصة خلال العام الماضي في هذا المستشفى بلغ 184 شخصا مقابل 1436 موعد زيارة بينما تضمن العام الحالي حتى الآن اقبال 100 حالة مقابل 619 مراجعة.