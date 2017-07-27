عبدالكريم العبدالله

منذ مساء الثلاثاء ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بما زعم أنه بيان من وزارة الصحة يحذر المواطنين والمقيمين من الذهاب للمقاهي لتدخين الشيشة لوجود مرض اسمه «sol» وليس له علاج ينتقل عن طريق الشيشة.

وازدحمت وسائل التواصل على الفور بالتعليقات المستنكرة والمستهجنة لمثل هذا البيان المزعوم. من جهته نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي صدور مثل هذا البيان.

وأفاد الشطي في تصريح خاص لـ«الأنباء» بأن المرض الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي غير معروف، داعيا الجميع الى تحري الدقة وعدم نشر المعلومات المغلوطة، وأخذها من مصدرها الرسمي وهو وزارة الصحة. وشدد على ان الوزارة تكافح التدخين بأنواعه، ومنها الشيشة، لافتا الى انها في الوقت ذاته تحذر من وسائل انتقال مرض «الدرن»، والتي من بينها تدخين الشيشة عبر استخدامها من شخص لآخر.

يذكر أن مرض «sol» المزعوم ينتقل عن طريق الشيشة، وبداية أعراضه كحة مصحوبة بدم، وهو مرض يضرب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى الوفاة.