حنان عبدالمعبود

أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارا يقضي بتشكیل المجلس الاستشاري للشؤون الفنیة، بهدف تطویر وتحدیث السیاسات وبروتوكولات العمل الفنیة لدعم آلیة اتخاذ القرارات الطبیة والفنیة وتحقیق أھداف البرامج والاستراتیجیات.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 280 لسنة 2017 تشكيل المجلس الاستشاري للشؤون الفنية برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية، ومدير الادارة الفنية مقررا للجنة وعضوية كل من رؤساء مجالس الأقسام الطبية التخصصية ود.علاء الدين الفرارجي من مكتب وزير الصحة، وحدد الوزير اختصاصات المجلس في دراسة وابداء الرأي الفني في الاستراتيجيات وخطط العمل والبروتوكولات المتعددة التخصصات الطبية، ووضع وتنفيذ سياسات التنسيق بين مجالس الأقسام بما يكفل تقديم الرعاية المتكاملة للمرضى بالتخصصات والمستويات المختلفة للرعاية الصحية، بالاضافة الى مراجعة وإبداء الرأي بشأن برامج التعاون الطبي الدولي مع المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واقتراح الاطر المناسبة لتبادل الخبرات والاستفادة من امكانياتها ودعوة الاستشاريين والأطباء الزوار للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم لتعزيز الأداء الطبي الفني بالتخصصات المختلفة.

وكذلك وضع ومراجعة معدلات ومؤشرات الأداء وجودة الأداء الطبي الفني ومتابعة تنفيذ خطط التطوير بالتخصصات الطبية المختلفة، واقتراح السياسات المناسبة لدعم اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية بالتخصصات المختلفة وفقا لأحدث المستجدات العالمية وأهداف برنامج عمل الوزارة وضمن اطار خطة العمل العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والأهداف والغايات ذات العلاقة بالصحة ودراسة وابداء الرأي بشأن مبادرات تطوير الأداء الطبي الفني بالتخصصات المختلفة، وابداء الرأي الطبي بالأمور الفنية المتعلقة بسياسات وخطط عمل تخطيط وإعداد وتوفير وتدريب وصقل المهارات الطبية والفنية للأطباء والفنيين ومقدمي الرعاية الصحية بالتخصصات الطبية المختلفة.

وكذلك اقتراح وتنفيذ البحوث والمسوحات الصحية والدراسات الطبية والمؤتمرات وورش العمل متعددة التخصصات ووضع التوصيات المناسبة للاستفادة من نتائجها وتوصياتها لدعم القدرات الفنية لأداء النظام الصحي، وأيضا اقتراح الأساليب والاجراءات المناسبة للتنسيق بين وزارة الصحة والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان تقديم وتطوير الرعاية الصحية بالتخصصات الطبية المختلفة وفقا للمعايير المعتمدة وبما يحقق التقدم نحو تحقيق الأهداف والغايات المرجوة لتطوير أداء النظام الصحي، ووضع أطر العمل والمنهجيات والمؤشرات المناسبة لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج وسياسات تطوير الأداء الفني المشترك بالتخصصات الطبية المختلفة.

مع متابعة ودراسة وابداء الرأي بالتقارير المتعلقة بالاداء الفني والطبي للنظام الصحي والتي تصدرها منظمة الصحة العالمية WHO والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعمل على الاستفادة منها لوضع وتحديث خطط وبرامج تطوير الأداء الفني بالتخصصات الفنية المختلفة.

على أن يعقد المجلس الاستشاري للشؤون الفنية اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس بصورة دورية كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة ويشترط لصحة الاجتماعات حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون بينهم الرئيس.