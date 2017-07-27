حنان عبد المعبود

استقبل وزير الصحة د.جمال الحربي امس د.فاطمة الثلاب بمناسبة حصولها على براءة اختراع «الرضاعة للاطفال ذوي الشفة الارنبية» من أميركا. واشاد الحربي بإنجاز الثلاب واعرب عن سروره وفخره لما يقوم به الأطباء في وزارة الصحة.

ومن جانبها قالت د. فاطمة الثلاب ان ما نقوم به هو رد لجميل هذه الارض الطيبة، متوجهة بالشكر للوزير د. جمال الحربي، مؤكدة انه لا يألو جهدا لدعم وتحفيز العاملين بوزارته واهتمامه بتطوير وتنمية قطاع الصحة في الكويت.

واضافت الثلاب- وهي اختصاصي طب اطفال بجامعة دبلن وحاصلة على الدكتوراه في الهندسة الطبية من بريطانيا ورئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين- انها تهدي هذا الانجاز الى والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، مشيرة الى انها حصلت على العديد من البراءات في المجال الطبي، كما ان منظمة الغذاء والدواء الاميركية ابلغتها دهشتها بأن هذا الاختراع الكويتي فاق اجهزة الفحص لديهم وان الاختراع فتح افقا جديدا بالنسبة الى رضاعات الأطفال.