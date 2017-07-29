عبدالكريم العبدالله

تنتظر ٦ مراكز صحية بمناطق «الجهراء والأحمدي» الصحية شغلها برؤساء من الأطباء.

وأعلنت وزارة الصحة عن شغر وظائف رئيس مركز العبدلي الصحي وكبد الصحي التابعين لمنطقة الجهراء الصحية، فضلا عن شغر وظيفة رئيس مركز «بنيدر - الوفرة - صباح الأحمد - الخيران» الصحي بمنطقة الأحمدي الصحية.

واشترطت الوزارة للتقدم لتلك الوظائف ان يكون المتقدم كويتي الجنسية من أطباء الرعاية الأولية، ويشغل مستوى اختصاصي أول، وحاصلا على تقييم امتياز لعامين، فضلا عن ان لديه خبرة في مجال الرعاية الصحية الأولية لا تقل عن ٥ سنوات، هذا بالإضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية في لجنة شؤون الموظفين لبحث شروط شغل الوظائف الإشرافية «الفنية - الإدارية» بالوزارة.

كما أعلنت الوزارة عن شغر وظيفة رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الجهراء الصحية.

واشترطت الوزارة للتقدم لتلك الوظيفة ان يكون المتقدم كويتي الجنسية من اطباء الرعاية الأولية، ويشغل وظيفة رئيس مركز لمدة لا تقل عن ٥ سنوات، فضلا عن ان يكون المتقدم يشغل مستوى استشاري، وحاصلا على تقييم امتياز لعامين، فضلا عن ان لديه خبرة في مجال الرعاية الصحية الأولية لا تقل عن ١٠ سنوات، هذا بالإضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية في لجنة شؤون الموظفين لبحث شروط شغل الوظائف الإشرافية «الفنية - الإدارية» بالوزارة، وان يكون حاصلا على مؤهلات ودورات في الإدارة الصحية.

من جانب اخر، طلبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتهــا مــن «وكلاء مساعدين مديري المناطق الصحية المستشفيات رؤساء مجالس الأقسام التخصصية» بموافاتها بالاتفاقيات القائمة والمبرمة بين الوزارة والجامعات والكليــــات العالميــة والمؤسســات العلمية والبيوت الاستشارية المراد تجديدها لمدد اخرى، بالإضافة الى مشروع الاتفاقيات الجديدة المتوقع ابرامها لإدراجها ضمن مشــروع الميزانيـــة للسنـــة الماليـــة الجديدة ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

وجاء في خطاب وزارة الصحة لقطاعاتها سابقة الذكر، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه طلب الوزارة تزويدها ببيان تفصيلي بالاستشاريين الزوار المتوقع دعوتهم لمدة اقل من شهر مع بيان عددهم وتخصصاتهم وبرامج زيارتهم، فضلا عن الاستشاريين الزوار على بند «الاستشارات» المتوقع دعوتهم لمدة اكثر من شهر ولا تتجاوز 3 شهور.

كما طلبت الوزارة تزويدهـــا بالمؤتمـــرات والاجتماعــــات المتوقــع عقدها خلال السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وذلك لإدراجها ضمن مشروع الميزانية على بند الأبحاث والدراسات والاستشارات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات.