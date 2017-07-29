المطيري: حملة وطنية توعوية تغطي جميع وزارات الدولة عن «الكبد الفيروسي» في سبتمبر





حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري عن البدء في تنظيم حملة توعوية شاملة عن التهابات الكبد، حيث تلعب التوعية دورا مهما في الوقاية من هذا المرض العضال، فضلا عن أن لها دورا محوريا في حث المرضى على طلب العلاج وتلقى الأدوية والتغلب على الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذا المرض، ما يساهم في إنقاذ آلاف الأرواح.

جاء هذا في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد ​تحت شعار: «القضاء على التهاب الكبد» والذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم في ٢٨ من شهر يوليو من كل عام.

وأشارت الى ان المكتب الإعلامي يحرص على الوصول لجميع فئات المجتمع في مختلف المواقع، حيث نظم حلقة نقاشية بالتعاون مع لجنة مهندسات كويتيات، ألقى فيها أطباء المكتب الإعلامي عدة محاضرات عن التهاب الكبد بالاضافة الى معرض توعوي وفحص لتشخيص الاصابة بالتهاب الكبد C.

وذكرت ان الحملة تتضمن نشر بوستات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وعرض فيلم توعوي على قناة اليوتيوب ووسائل السوشيال ميديا الخاصة بالمكتب، بالاضافة الى اعداد وتوزيع مطبوعات توعوية عن الانواع المختلفة من التهاب الكبد على جميع المناطق الصحية.

وافادت بأن وزارة الصحة تحرص على الاحتفال بهذا اليوم لاذكاء الوعي عن هذا المرض الخطير الذي يعد وباء عالميا، موضحة انه تبعا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فقد توفي قرابة 1.34 مليون شخص عام 2015 بسبب الأنواع المختلفة من فيروسات الكبد، اذ يقدر عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي B وC عام 2015 بـ325 مليون حالة وعدد المصابين سنويا بفيروس الكبد E 20 مليون شخص.

وبينت أن التوعية الصحية تلعب دورا تكميليا لجهود وزارة الصحة في مكافحة التهابات الكبد التي قامت بدورها بتوفير التطعيمات اللازمة ضد التهاب الكبد B بجدول التطعيمات الرئيسية وللعاملين بالقطاع الطبي، كما تم ادخال أحدث الادوية الخاصة بعلاج التهاب الكبد C بمستشفيات وزارة الصحة، كما قامت الوزارة بانشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الالتهاب الكبدي لتوحيد الجهود الرامية الى مكافحة هذه الأمراض بين مختلف قطاعات الوزارة وعمل مسوح وطنية لمختلف أنواع التهاب الكبد.

وكشفت عن الانتهاء من اقامة حملة توعوية ومسح صحي عن التهاب الكبد الفيروسي C بالمراكز الصحية والمستشفيات بما فيها مستشفى الطب النفسي ومستشفى السجن، فضلا عن وضع خطة مستقبلية بالتعاون مع لجنة التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي وأقسام الجهاز الهضمي والكبد لحملة وطنية إعلامية وتوعوية تمتد لمدة عام بداية من شهر سبتمبر 2017 وتغطي جميع هيئات ووزارات الدولة.