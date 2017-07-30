ليلى الشافعي



نظم قسم العمل الاجتماعي التابع لإدارة النشاط النسائي بجمعية صندوق إعانة المرضى حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى الفروانية تلبية للواجب الإنساني، وذلك بالتعاون مع بنك الدم وإدارة مستشفى الفروانية بحضور مدير المستشفى د.هاني المطيري ونائب مدير المستشفى د.محمد الرشيدي، والذين اثنوا على حضور 56 متبرعا تبرع منهم 44 متبرعا.



وقالت مديرة الإدارة هند الذربان ان الحملة تأتي في إطار الأنشطة والفعاليات الإنسانية التي تقوم بها الإدارة داخل مستشفيات الكويت، بجانب العديد من الأنشطة مثل زيارة واعظات قسم الوعظ والإرشاد ومرورهن المتواصل على المريضات وتزويدهن بالرقى الشرعية والأدعية الصحيحة وتعليمهن الصلاة والطهارة الخاصة بالمريض وكذلك الأدعية التي تزيدهن صبرا واحتسابا، لافتة ان قسم العمل الاجتماعي يقوم بدور كبير في استضافة الأطفال المرضى في الأندية والأجنحة وتوفير الألعاب والهدايا لهم للتخفيف عنهم وإدخال السرور الى قلوبهم.