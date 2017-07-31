عبدالكريم العبدالله

اجتمع وزير الصحة د.جمال الحربي مع المسؤولين في ادارة المستودعات الطبية ورؤساء مكاتب وأقسام الصيدلة بالمناطق الصحية والمستشفيات أمس.

وأكد مصدر مطلع في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزير الحربي أبدى خلال الاجتماع أهمية مشاركة الصيدلي في اجتماعات مجالس الأقسام الطبية، وذلك للمساهمة في البت وتحديد نوع الأدوية من حيث التكلفة والنوعية والكميات المطلوبة، فضلا عن ان عضوية الصيدلي في تلك الاجتماعات لها دور في اختيار الأدوية.



وبين المصدر ان الحربي طلب خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتحديث قوائم الأدوية والقرارات الوزارية المتعلقة بالفئات المسموح لها بالصرف لتوجيه صرفها للفئات المستحقة لتقليل الهدر في الادوية، خاصة ان هناك قرارا وزاريا حدد صرف أدوية معينة للكويتيين فقط، والتحديث سيشمل اضافة أدوية جديدة ضمن تلك القائمة.

ولفت المصدر الى ان الوزير طلب خلال الاجتماع تخفيف معاناة المرضى وتقليل ذهابهم الى المستودعات الطبية، وصرف المستلزمات الطبية للمرضى عن طريق المستشفيات التابعين لها مباشرة من خلال آلية ستوضع بين ادارة المستودعات الطبية وأقسام الصيدلة بالمستشفيات.

وذكر أن وزير الصحة طلب متابعة صرف الادوية للمرضى العائدين من العلاج بالخارج عن طريق المستشفيات والتسهيل عليهم وذلك عن طريق قسم الطلبات الخاصة التي ستوفرها بالمستشفيات بأسماء هؤلاء المرضى.