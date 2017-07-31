حنان عبدالمعبود

بمناسبة مرور 35 عاما على إشهار جمعية القلب الكويتية والتي تأسست في الأول من أغسطس عام 1982، اكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل المطوع ان مسيرتها كانت حافلة بالعطاء والإنجازات في مجالات التوعية بعوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية والخمول البدني.



وأضاف المطوع ان الجمعية تعتز بالشراكة مع وزارة الصحة لتنفيذ برنامج التدريب على إنقاذ الحياة والإنعاش الطبي الرئوي، كما حرصت على مشاركة دول العالم بالاحتفال بيوم القلب العالمي الموافق 29 سبتمبر من كل عام، حيث تنظم الجمعية فعاليات توعوية بأماكن التجمعات وتقوم الوحدة المتنقلة التابعة لها بإجراء الفحوصات الطبية لتحليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم وقياس ضغط الدم وقياس الوزن والطول لتقدير كتلة الجسم وتحديد مؤشر السمنة وزيادة الوزن، لافتا الى اعتزازها بدورها الوطني المجتمعي لدعم البحوث الطبية في مجال أمراض القلب والوقاية منها ودعم الباحثين لإجراء الدراسات العلمية وحضور المؤتمرات الدولية هذا بالإضافة إلى رعاية الجمعية للعديد من المؤتمرات الطبية التي استضافتها الكويت وشارك بها لفيف من الاستشاريين العالميين في أمراض القلب، حيث عرضت في تلك المؤتمرات أحدث البحوث والدراسات، كما كانت فرصة لتبادل الخبرات بين أطباء القلب الكويتيين وضيوف تلك المؤتمرات.



وزاد: توجت إنجازات جمعية القلب الكويتية بإصدار مرجع علمي يوثق ملخصات بحوث القلب التي نشرت في الدوريات العلمية والمتعلقة بأمراض القلب في الكويت والباحثين الكويتيين في أمراض القلب، كاشفا عن بدء الجمعية استعداداتها للاحتفال بيوم القلب العالمي والموافق 29 سبتمبر، حيث تعتزم إصدار مجموعة جديدة من النشرات والمواد التوعوية وفقا لشعار هذا العام والذي تم اختياره بمعرفة اتحاد القلب العالمي كما تستعد لإقامة عدة فعاليات للفحص الطبي عن طريق الوحدة المتنقلة للجمعية، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعية تستهدف إلقاء الضوء على أهمية اتباع الأنماط الصحية للحياة للوقاية من عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب.