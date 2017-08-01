عبدالكريم العبدالله

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة مشعل العنزي عن استضافة 5 أطباء استشاريين من المراكز الطبية العالمية لمستشفيات وزارة الصحة خلال شهر أغسطس الجاري.

وقال العنزي في تصريح صحافي أمس إن قائمة الاستشاريين تضم كفاءات عالمية متميزة من ألمانيا واسبانيا ومصر، وتشمل التخصصات، التخدير والعناية المركزة وجراحة العظام والحروق والتجميل والأنف والأذن والحنجرة.

وشدد على استمرار هذه الزيارات لمختلف التخصصات على مدار العـــام لما لـها من دور في تدريب الطـاقـــم الطــبي الكويـــتي على أحـــدث الطرق العلاجية وتــبادل الخبـــرات العلاجــية بما يعود بالنفع على الـخدمات الصــحية المقـــدمة من قــــبل وزارة الصـــحة، ورفـــع مسـتوى الـــخدمـــة عبر خبرات متطـــورة قــادمة من أكــبر المراـــكز الطبـــية العالمــية، إضـــافـــة إلى توفــير عنـــاء الـغربة ومــشقة الســفر على المرضى وذويهم في ظل توافر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في المرافق الطبية بالبلاد.