تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات.. بداية أكتوبر

تدوير بالمناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية ومراقبي «الإدارية» ورؤساء الهيئة التمريضية￼

عبدالكريم العبدالله

أضاف وزير الصحة د. جمال الحربي فئتين جديدتين من «الإعفاء» للأطفال غير الكويتيين تحت سن 12 عاما ممن لديهم إقامة سارية المفعول من أجور ورسوم الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية التي تقدمها الوزارة في كل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.

وأكد د. الحربي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تمت إضافة فئة الأطفال غير الكويتيين تحت سن 12 عاما ممن لديهم «إعاقة شديدة» و«تشوهات خلقية»، شرط ان يكونوا من مواليد الكويت.

وأشار د. الحربي الى ان الزيادة الجديدة في رسوم الخدمات الصحية لن تشمل «الضمان الصحي» للوافدين، مؤكدا ان قرار زيادة الرسوم تم اعتماده واصداره، والتطبيق سيبدأ بداية أكتوبر المقبل، كاشفا عن ان قرار زيادة الرسوم سيشمل زيادة رسوم الدخول على الوافدين للمرافق الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية.

وأعلن د. الحربي عن تدوير موسع سيطول مديري المناطق الصحية والإدارات المركزية والمستشفيات ونوابهم، ومراقبي الشؤون الإدارية والمالية بالمناطق الصحية، ورؤساء الهيئة التمريضية بالمناطق والمستشفيات، هذا بالإضافة إلى رؤساء المراكز الصحية والأمناء بنسبة 80%، لافتا الى أن القرار سيصدر الخميس.

وفي السياق ذاته، اصدر د. الحربي قرارين وزاريين: الأول بلائحة، رسوم وأجور الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين (الزائرين) والأشخاص غير المسجلين في نظام التأمين الصحي، والثاني بلائحة رسوم وأجور الخدمات لغير الكويتيين (المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي).

ولم تتضمن القرارات أي زيادة في الأسعار حيث ان قيمة الضمان الصحي ستظل ثابتة (50 دينارا للوافد ـ 40 دينارا للزوجة ـ 30 دينارا للأبناء) وتقرر الابقاء عليها كما هي.

وأعفى القرار الاطفال الأقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، فضلا عن اعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية، وأبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ونزلاء دور الإيواء والرعاية الاجتماعية، ومواطني دول التعاون، وغير محددي الجنسية، والوفود الرسمية، وركاب الترانزيت، ونزلاء السجون الأجانب، وطلبة المنح الدراسية التابعة لـ «التربية».

كما شمل الإعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة بمستشفيات الوزارات، وإعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.