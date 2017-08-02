أعلنت مديرة إدارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة د.دعاء الخالدي ان الوزارة بصدد افتتاح مختبر شامل خاص بزراعة النخاع لعلاج مرضى السرطان قريبا.

وأضافت الخالدي في بيان صحافي ان الوزارة ستقوم أيضا باستحداث ربط مباشر بين إدارة الهندسة الطبية وإدارة خدمات المختبرات الطبية، مؤكدة العزم على توفير أحدث المواد والأجهزة المخبرية لعمل جميع التحاليل داخل الكويت بدلا من ارسالها للخارج.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة افتتاح عيادة جديدة لطب الاسنان بمركز الجهراء التخصصي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم كل الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون طب الاسنان بالوزارة د. يوسف الدويري في بيان صحافي عقب الافتتاح ان هذه العيادة تأتي ضمن خطة ادارة طب الأسنان المعنونة (نحن نهتم بأسنانكم) الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق.