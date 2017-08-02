عبدالكريم العبدالله

قالت مديرة إدارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة د. دعاء الخالدي إنه بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية أوفدت وزارة الصحة مجموعة من فنيي المختبرات الطبية إلى دبي لحضور دورات وورش عمل متخصصة في الاعتراف وسبل تطوير المختبرات حيث تم إرسال ٩٠ فنيا مختبرا على ثلاث دفعات على أن يتم إرسال دفعة أخرى في سبتمبر القادم وأضافت أن المحاضرين في هذه الورش قدموا من أفضل المستشفيات الأميركية المعتمدة.

وكشفت الخالدي في تصريح صحافي عن افتتاح قريب لمختبر شامل خاص بزراعة النخاع لعلاج مرضى السرطان، وأضافت أن الوزارة بصدد استحداث ربط مباشر بين إدارة الهندسة الطبية وإدارة خدمات المختبرات الطبية، مؤكدة عزم وزارة الصحة توفير أحدث المواد والأجهزة المخبرية لعمل جميع التحاليل داخل الكويت بدلا من إرسالها للخارج. وبشرت أنه قريبا سيتم إدخال نظام الاعتراف التابع لكلية علم الأمراض الأميركية.

ولفتت الخالدي أن مجموع المختبرات الطبية بوزارة الصحة يبلغ ١٤٥ مختبرا موزعة على المناطق الصحية فضلا عن مختبرات إدارة الصحة المهنية ومختبرات إدارة الصحة العامة وتتمتع جميعها بأحدث معايير الأمن والسلامة.

وذكرت الخالدي أن إدارة المختبرات الطبية تقوم الآن بحفظ النتائج لفترة أطول مما كانت عليه في السابق، كما يتم الربط بين مختبرات المناطق الصحية حرصا على ضمان سرعة استخراج النتائج وحفظها.

وأضافت أن وزارة الصحة شهدت توسعا في خدمات المختبرات الطبية في الآونة الأخيرة منها افتتاح مراكز طبية جديدة في مختلف المناطق الصحية تحتوي على أقسام مختبرات كمركز عبد الرحمن الزيد الصحي في منطقة حولي الصحي إضافة إلى مركز شرق الأحمدي الصحي، بالإضافة إلى مد ساعات العمل في المراكز الصحية إلى العمل بالفترة المسائية.

وأكدت الخالدي أن إدارة المختبرات الطبية تواكب أحدث التقنيات العالمية بقيامها بالتحديث الدوري لجميع الأجهزة وكذلك الفحوصات التابعة للإدارة، وتطبق أعلى معايير الأمن والسلامة في تركيب أجهزة حديثة لتعقيم النفايات.



كما تحرص الوزارة على التدريب الفني والمهني للعاملين وتطوير مهاراتهم من خلال الدورات والورش التي تغطي كل التخصصات الفنية والإدارية في مجال المختبرات الطبية، ومن ذلك كان تنظيم اليوم العالمي للفنيين في الفترة الأخيرة.

وأشارت الخالدي إلى قيام إدارة خدمات المختبرات الطبية بتدريب طلبة جامعة الكويت وطلبة المعهد التطبيقي في مختبرات المستشفيات المختلفة وتشارك الإدارة بشكل مباشر بتدريس وتخريج فاصدي الدم بهدف سد حاجة المستشفيات والمراكز الصحية للقوى البشرية العاملة.