تغييرات في «الصحة»: الخشتي وكيلاً بالتكليف والقطان لـ «العلاج بالخارج» وحياتي لـ «التراخيص» والجلاهمة لـ «الطوارئ» الهاجري لـ «التنمية الصحية» والعجمي لـ «سلامة المرضى» وغريب لـ «المعلومات» والحسينان لـ «الخدمات التمريضية»

الرسوم الصحية الجديدة للمقيمين: 2 دينار لمراجعة المستوصفات و5 لحوادث المستشفيات

10 للعيادات الخارجية و30 للعناية المركزة و50 للغرف الخاصة

90 للقسطرة و250 للدعامات و50 لحالات الولادة الطبيعية

40 ديناراً لفحص العظم و100 للدراسة المزدوجة و50 للنخاع و40 للغدة الدرقية و500 للمسرطنة و50 لليود المشع و500 لحقنة الثايروجين و40 للقنوات الدمعية و50 لتروية الرئة و50 للارتجاع المعدي

٢٥٠ ديناراً لفحص خلايا الدم المعزولة و٢٥٠ لبلازما الدم و٤٠ للأوردة و١٠٠ للغدة الكظرية و١٤٠ للفحص الطبقي للأورام و٨٠ للعلاج باليود المشع و٤٠٠ لأورام الغدة و١٤٠ لعلاج المفاصل بالنظائر المشعة

رسوم الزائرين: 10 دنانير لمراجعة المستوصفات و20 لحوادث المستشفيات 30 ديناراً للعيادات الخارجية و70 للإقامة بالأجنحة العمومية و220 للعناية المركزة

تطبق على المقيمين والزائرين من أول أكتوبر المقبل وتشمل مختلف الخدمات والمرافق الصحية

الرسوم الصحية الجديدة: 30 ديناراً للعناية المركزة و50 للغرف الخاصة و90 للقسطرة و250 للدعامات القلبية



عبدالكريم العبدالله



أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي أمس قرارين وزاريين بشأن زيادة رسوم الخدمات الصحية على المقيمين والمشمولين بنظام الضمان الصحي في الكويت، والزائرين وغير المشمولين بنظام الضمان الصحي، حيث تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر اكتوبر المقبل.



واشتملت القرارات على رفع الرسوم مراجعة المرافق الصحية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والعيادات الخارجية، والمختبرات الطبية والأشعة والفحوصات الطبية، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة والأجنحة الخاصة والعامة، وغيرها.



المقيمون والمشمولون بالضمانوتضمنت القرارات زيادة رسوم مراجعة المراكز الصحية لتصبح دينارين و5 دنانير لمراجعة حوادث المستشفيات، و10 دنانير لمراجعة العيادات الخارجية والاقامة بالاجنحة العمومية، 30 دينارا يوميا للاقامة بالعناية المركزة، و50 دينارا للغرف الخاصة و200 دينار لتأمين الغرف الخاصة.



وارتفعت مراجعة استقبال الولادة إلى 10 دنانير، وحالات الولادة إلى 50 دينارا، و90 دينارا للقسطرة التشخيصية، و250 دينارا لتركيب الدعامة القلبية، و40 دينارا لفحص العظام، و50 دينارا لفحص الثدي، 300 دينار لفحص كتلة خلايا الدم الحمراء، 20 دينارا للاشعة المغناطيسية و30 دينارا لسونار الحمل.



الزائرون وغير المشمولين بالضماناما رسوم الزائرين وغير المشمولين بالضمان الصحي فجاءت كما يلي: 10 دنانير لمراجعة المراكز الصحية، و20 دينارا لمراجعة حوادث المستشفيات و30 لمراجعة العيادات الخارجية و70 دينارا يوميا للاقامة بالأجنحة العمومية، و220 يوميا للاقامة بالعناية المركزة، 130 يوميا للاقامة بالغرفة الخاصة، و150 لتأمين الغرف العمومية و300 لتأمين الغرف الخاصة، 400 دينار لحالات الولادة الطبيعة، و500 للعمليات الكبرى و300 للعمليات المتوسطة و600 للعمليات التي تحتاج الى مهارات خاصة.



وجاء في القرارات ايضا رفع رسوم القسطرة التشخيصية إلى 700 دينار، 1000 دينار للدعامة الواحدة، 4500 دينار لتغيير الصمام، و3000 لزراعة الشريان، 70 دينارا لمنظار المثانة، 90 دينارا لمنظار الجهاز الهضمي، و20 دينارا لخلع السن، و90 دينارا لفحص العظام، و100 دينار لفحص الجسم باليود المشع.



وتوضح الجداول التالية جانبا من الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين والزائرين.













الهاجري لـ «التنمية الصحية» والعجمي لـ «سلامة المرضى» وغريب لـ «المعلومات» والحسينان لـ «الخدمات التمريضية»

تدوير «الصحة»: القطان لـ «العلاج بالخارج» وحياتي لـ «التراخيص» والجلاهمة لـ «الطوارئ»

عبدالكريم العبدالله



أجرى وزير الصحة د.جمال الحربي تدويرا موسعا في أروقة الوزارة أمس شمل الإدارات المركزية والمستشفيات ومراقبي الشؤون المالية والإدارية في المناطق الصحية ورؤساء وأمناء المراكز الصحية.



وأصدر الحربي قرارا بندب د.أنور يعقوب حياتي لوظيفة مدير إدارة التراخيص الصحية، وندب د.فؤاد محمد القطان لوظيفة مدير إدارة العلاج بالخارج، فضلا عن تكليف منذر أحمد الجلاهمة بوظيفة مدير إدارة الطوارئ الطبية، كما تم تكليف أحمد عبدالخضر غريب مديرا لإدارة نظم المعلومات، وندب وضحة مطلق الحسيان لوظيفة مدير إدارة الخدمات التمريضية، ونقل د.مبارك فهد العجمي لوظيفة مدير المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى بقطاع التخطيط والجودة بمستوى مدير إدارة، ونقل د.شيخة الهاجري لوظيفة مدير مكتب التنمية الصحية بقطاع التخطيط والجودة، وتمت إعادة د.عبداللطيف السهلي مديرا لمنطقة الأحمدي الصحية تنفيذا للحكم الصادر في التمييز بإلغاء القرارين الوزاريين فيما تضمناه من إحالته للتقاعد.



المراقبون



وتضمنت القرارات نقل جاسم ياسين جاسم الفودري مراقبا للخدمات في إدارة الطوارئ الطبية، وندب مساعد هاشل سعود الهويشل لوظيفة مراقب التشغيل بإدارة نظم المعلومات.



الشؤون الإدارية



واشتملت القرارات ايضا على نقل علي مبارك أدغيمان الخشاب مراقبا للشؤون المالية والإدارية بمنطقة العاصمة الصحية، ورشيد فهيد جمعان الخرينج لمنطقة الجهراء الصحية، ومثقال السعيدي مراقبا للشؤون الإدارية والمالية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، وفاطمة موسى عبدالرحمن عيد لمنطقة مبارك الكبير الصحية، ومحمد عبدالمحسن الحربي مراقبا في منطقة الفروانية الصحية، وندب د.مأمون عبدالله حسن القصير رئيسا لقسم المختبرات بمستشفى الأمراض السارية، وتكليف د.غادة حمود محمد الخليفة لوظيفة مراقب التفتيش بإدارة التراخيص الصحية.



مستشارون



كما تم نقل د.طارق علي عبداللطيف الجسار للعمل بمكتب وكيل الوزارة بنفس مستواه الوظيفي (مدير إدارة)، ونقل صلاح عبدالوهاب باقر للعمل بمكتب وكيل الوزارة بمستوى مدير إدارة، ونقل د.غالب ضاري غالب المطيري للعمل بمكتب الوكيل المساعد للشؤون الفنية بمستوى مدير مستشفى، ونقل د.نادر عبدالله العوضي للعمل بمكتب الوكيل المساعد للشؤون الفنية بمستوى مدير مستشفى، ود.شيخة سالم أحمد خضر للعمل بوظيفة مراقب بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية، نقل حسين حمزة عيدان عباس للعمل بمستوى مراقب بمكتب الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة، ود.زياد طارق راشد الرشيد رئيس قسم بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية.



رؤساء المراكز الصحية



أما قرارات تدوير رؤساء المراكز الصحية بالمناطق الصحية، فتضمنت نقل وتكليف 35 طبيبا لوظيفة رئيس مركز ووحدة رعاية صحية أولية بين المناطق الصحية المختلفة، حيث نقل في منطقة العاصمة الصحية د.فريدة إسماعيل المقدم رئيسة مركز بنيد القار الصحي، ود.هيام عبدالله العثمان رئيس مركز القادسية الصحي ود.حمد عبدالله الحمد رئيس مركز منيرة العيار في كيفان ود.عبدالله حيدر بن نخي رئيس مركز دسمان الصحي ود.فضلية على أسيري رئيس مركز الدسمة الصحي.



ونقل الى منطقة الأحمدي الصحية د.ثريا عبدالرزاق رئيس مركز الرقة الصحي ود.عبدالحميد الجدي رئيس مركز الصباحية الشرقي الصحي ود.آمنة ميرزا رئيس مركز الفنطاس الصحي ود.معصومة رمضان رئيس مركز فهد الأحمد الصحي ود.فاطمة المهيليج رئيس مركز مبارك الكبير الشرقي ود.خالد الزايد رئيس مركز العدان الصحي ود.علي خاجة رئيس مركز العدان التخصصي ود.نجوى أبوطالب رئيس مركز مبارك الكبير الغربي ود.علي عواد اليحيى رئيس مركز أبوفطيرة الصحي ود.نوال نادر صرخوه رئيس مركز أبوحليفة الصحي.



كما تم تكليف د.ابتهال المحميد رئيس مركز الروضة الصحي ود.نوال المناعي رئيس مركز الشويخ الصحي الصناعي ود.علياء صادق رئيس مركز المنصورية الصحي ود.فاطمة حبيب الجدي رئيس مركز شرق الأحمدي الصحي ود.إيمان محمد حبيب الكندري رئيس مركز العارضية الجنوبي الصحي ود.تهاني مرشد العنزي رئيس مركز صباح الناصر الصحي ود.احمد محمد الرباب رئيس مركز الجليب الشمالي الصحي ود.تهاني الهيد رئيس مركز ناصر سعود الصباح ود.عهود محمد الكندري رئيس مركز صباح السالم الجنوبي ود.رشا المطيري رئيس مركز حولي الجنوبي.



وكلف الحربي الآتي أسماؤهم للعمل بمكتب رئيس وحدة الرعاية الأولية بالمناطق الصحية وهم: د.احمد الكندري ود.مريم العسعوسي رئيسا وحدة في منطقة العاصمة، ود.بدر الرميح ود.خالد السمار ود.محمد درويش بمكتب رئيس وحدة رعاية أولية بمنطقة حولي، ود.عبدالعزيز العتيبي ود.فايدة العنزي ود.فاطمة علي السلطان بمكتب رئيس وحدة الرعاية في منطقة الفروانية ود.جاسم مدي ود.محمود مهدي بمكتب رئيس وحدة الرعاية الأولية في منطقة الأحمدي.



أمناء المراكز



واشتملت قرارات تدوير أمناء المراكز على أكثر من 90 موظفا بوظيفة أمين مركز بمراكز الرعاية الصحية الأولية، منهم: انتصار الفيلكاوي أمين مركز الروضة الصحي، وخالد عبدالعزيز البناي أمين مركز منيرة العيار الصحي كيفان ومحمد عبدالواحد السدرة أمين مركز الشامية الصحي الشيخة فتوح الصباح، وجمال الرجحي أمين مركز المحري الصحي الخالدية، ومها خليل عبد الرضا أمين مركز جاسم الوزارة المنصورية، ومحمد متعب الشمري أمين مركز الدوحة الصحي ومحمد فالح الهاجري أمين مركز القيروان الصحي ونوال العوضي أمين مركز قرطبة الصحي وعبدالمجيد أحمد كرم أمين مركز شيخان الفارسي الصحي بالسرة، ونواف شبيب العدواني أمين مركز الشويخ الصناعي الصحي وناصر السلمان أمين مركز الدسمة الصحي وهادية الطويل أمين مركز الشويخ السكني حمد الحميضي، ومشعل الرشيدي أمين مركز بنيد القار الصحي ابراهيم معرفي، وضياء الطبيخ أمين مركز حمد الصقر العديلية، ونجيبة الوهيب أمين مركز عبدالرحمن عبدالمغني الفيحاء، ومنير خنفر أمين مركز شيخة الإبراهيم النزهة، وعايشة اليوسف أمين مركز بدر النفيسي الضاحية، رابعة العرفان أمين مركز الدسمان الصحي، وثابت بدر خان أمين مركز القادسية وعبدالعزيز الجنديل أمين مركز جابر الأحمد، وسلطان العنزي أمين مركز علي ثنيان الغانم الصليبخات.



منطقة الأحمدي



وعلى مستوى منطقة الأحمدي الصحية، تم تكليف محمد الزعبي أمين مركز أبوحليفة الصحي ومبارك الرشيدي أمين مركز العقيلة الصحي، وأحمد الشمري أمين مركز الرقة الصحي وعلي العجمي أمين مركز القرين التخصصي وعبدالله العدواني أمين مركز العدان الصحي وجمال المطيري أمين مركز مبارك الكبير الغربي ووفاء العوضي أمين مركز الصباحية الشرقي الصحي ودخيل الهاجري أمين مركز مبارك الكبير الشرقي وعلي مانع العنزي امين مركز الأحمدي الصحي وعبدالله العازمي أمين مركز الفنطاس الصحي وعائشة أكبر أمين مركز المسايل الصحي ومبارك عبدالله ملحم العجمي أمين مركز هدية الصحي وسعد خضير امين مركز الظهر الصحي، عمر العتيبي أمين مركز أبوفطيرة الصحي ومحمد فلاح امين مركز الفحيحيل الصحي ونفاع العنزي أمين مركز جابر العلي الصحي وعبدالمحسن العنزي أمين مركز العمالة الوافدة وهاني الحبيني أمين مركز الصباحية الغربي الصحي وهادي الهاجري أمين مركز العقيلة الصحي وخالد العازمي أمين مركز علي صباح الصحي وطلال صالح العثمان أمين مركز هدية الصحي ومبارك العجمي أمين مركز صباح الأحمد الصحي وطلال العثمان أمين مركز الخيران الصحي.



منطقة الجهراء



تم تكليف مجبل الدوسري أمين مركز الواحة الصحي وصالح حمد أمين مركز كبد، ومجبل الدوسري أمين مركز الجهراء التخصصي، ومنيف مانع أمين مركز الصليبية الجنوبي الصحي وسلامة مناحي أمين مركز العيون الصحي وعراق عواد عطا الله أمين مركز الصليبية الشمالي الصحي، وعايد ردن أمين مركز النعيم الصحي ومتعب سالم أمين مركز القصر الصحي وفواز منشد عوض أمين مركز النسيم الصحي وخميس فليح سلمان أمين مركز سعد العبدالله ق 10، وسعدي الظفيري أمين مركز تيماء الصحي وعبدالعزيز العنزي أمين مركز سعد العبد الله ق 2، وسعود الشمري أمين مركز سعد العبدالله ق 5.



منطقة الفروانية



وفي منطقة الفروانية الصحية تم نقل راشد المطيري أمين مركز الأندلس الصحي وحسنا الرشيدي مركز الرحاب الصحي، ومحمد الرشيدي مركز العارضية الجنوبي وبداح الدوسري أمين مركز الفردوس الجنوبي الصحي ونادر بدر مجيد الرشيدي مركز الفردوس الشمالي الصحي، وباتع شداد المطيري أمين مركز الفروانية الغربي الصحي، وثامر عامر عبيد الرشيدي أمين مركز الجليب الجنوبي وعلي حسن ربيع أمين مركز الجليب الشمالي، وعلي صياد العنزي أمين مركز خيطان الشمالي ومفرح الشمري أمين مركز الرقعي الصحي، وحمود فرحان العصيمي أمين مركز صبحان الصحي، وهيا الرشيدي أمين مركز مناحي العصيمي الصيجي، وعبد الله المطيري أمين مركز الأندلس والرقعي الصحي، وفهد الرشيدي أمين مركز متعب الشلاحي اشبيلية الصحي، ومشاري مجبل أمين مركز عبدالله المبارك وعبدالله غلاب أمين مركز صباح الناصر الصحي وخالد عويد أمين مركز خيطان الجنوبي الصحي، وعيد عدوان أمين مركز العارضية الشمالي الصحي، وخالد عسكر أمين مركز العمرية الصحي، وخالد المطيري امين مركز الرابية الصحي.



منطقة حولي



وعلى مستوى منطقة حولي الصحية، تم نقل نجاح المذكوري أمينا لمركز السلام الصحي ويحيى البلوشي أمين مركز الزهراء الصحي وعبدالله الرمضان أمين مركز الصديق الصحي وعلي محمد العلي أمين مركز السلوى الصحي وأيوب حاجية أمين مركز السالمية الغربي الصحي وغادة الرشيدي أمين مركز محمد حاجي حيدر الجابرية الصحي وكوثر الهزيم أمين مركز السالمية التخصصي ناصر سعود الصباح وهاشم وليد نمر أمين مركز صباح السالم الجنوبي الصحي، ويوسف الكندري أمين مركز صباح السالم التخصصي وعبدالعزيز المظفر أمين مركز حولي الجنوبي ونهى السبتي أمين مركز عبدالرحمن الزيد ومنال الخرينج أمين مركز بيان الصحي وذكرى محمد أمين مركز مشرف الصحي وهدى الصميعي أمين مركز الرميثية الصحي وفاطمة السند أمين مركز حولي الغربي ونواف العازمي أمين مركز الشهداء الصحي ونجيب العسلاوي أمين مركز صباح السالم الشمالي.



الخشتي وكيلاً لـ «الصحة» بالتكليف



أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارا يقضي بتكليف الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.محمد الخشتي وكيلا للوزارة.



نواب مديري المستشفيات



تم ندب د.عبير خليفة خلف لوظيفة نائب مدير مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية، وندب د.علي سليمان محسن الموسوي نائبا لمدير مستشفى مبارك الكبير، ونقل د.عبدالرحيم إبراهيم معروف نائبا لمدير مركز الإدمان، ود.عبدالرحمن محمد الموسوي نائبا لمدير مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال، وتكليف د.جاسم محمد سليمان العبدالهادي نائبا لمدير مركز الكويت للصحة النفسية، وندب د.محمد أمين محمود الصقر نائبا لمدير مستشفى زين، وندب د.إبراهيم حسين أحمد الكندري نائبا لمدير مستشفى الرازي، ود.بشار مساعد عبدالله الحشاش نائبا لمدير مستشفى العدان، ود.أنور مهدي صالح الراشد نائبا لمستشفى الأميري.



مديرو المستشفيات



جاء في القرارات ندب د.نايف عبدالمحسن محمد لوظيفة مدير مركز الكويت للصحة النفسية، ونقل د.عبدالرحمن عبدالكريم العنزي مديرا لمستشفى الصباح، وندب د.شعيب محمد عبداللطيف المرهون مديرا لمستشفى زين، ونقل د.هاني هادي المطيري مديرا لمستشفى العدان، وتكليف د.علي غازي المطيري مديرا لمستشفى الجهراء، وتكليف د.مهدي نايف سلطان الفضلي مديرا لمستشفى الفروانية، فضلا عن ندب د.نادية أحمد إسماعيل جمعة مديرا لمستشفى مبارك الكبير، ونقل د.شجاع العنزي مديرا لمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية.



مثل حوادث الطرق والحروق الحديثة وجلطات المخ والقلب والعمليات الجراحية

علاج الحالات الطارئة في الخارج على حساب «الصحة»عبدالكريم العبدالله

خوّل وزير الصحة د.جمال الحربي رؤساء المكاتب الصحية في الخارج بالموافقة على قرار تحمل نفقات علاج الحالات المرضية الطارئة التي يتعرض لها المواطنون أثناء تواجدهم بالخارج دون الرجوع إلى اللجنة الطبية العليا، وشملت الحالات الطارئة: إصابات حوادث الطرق، الحروق الحديثة، جلطات المخ والقلب الطارئة، العمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة، دخول العناية المركزة، علما أن مدة العلاج شهرا.



كما نص التخويل على أنه في حالة احتياج أي من الحالات السابقة لفترة علاج تزيد على الشهر، فيقوم رؤساء المكاتب الصحية بمخاطبة إدارة العلاج في الخارج لعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا للبت في تمديد علاج الحالة من عدمه، وأيضا صرف المخصصات المالية للمريض فقط في حالة ما إذا زادت مدة إقامته بالمستشفى عن أسبوعين.



وفي سياق آخر، ألغى وزير الصحة جميع القرارات الوزارية والإدارية الخاصة بندب أطباء للعمل بمكتب الوزير أو وكيل الوزارة قبل تاريخ الأول من يوليو الماضي بناء على مقتضيات مصلحة العمل.



تعديلات قانون تنظيم الصيدلة: 4 فئات فقط لهم حق افتتاح صيدليات خاصة

4 سنوات مدة تراخيص مؤسسات القطاع الطبي الأهليعبدالكريم العبدالله

حددت وزارة الصحة ضوابط جديدة لمدة الترخيص الذي يتم منحه لمؤسسات القطاع الطبي الأهلي مثل المستشفيات، المراكز الصحية، العيادات الخاصة، بـ ٤ سنوات بعد استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة من الوزارة والجهات الحكومية الاخرى.



وأبقت الضوابط التي تنشرها «الأنباء» على التراخيص الحالية الممنوحة للمؤسسات الطبية الأهلية لحين انتهاء مدتها.



وحذرت الضوابط من إخلال اي من المؤسسات الطبية الأهلية بالضوابط خلال فترة سريان الترخيص، مؤكدة انه على المؤسسة في حال وجود خلل عليها ان تعالجه خلال ٣ أشهر كحد أقصى وإلا يكون الترخيص ملغى من تلقاء نفسه، ودون أدنى مسؤولية على ادارة التراخيص الصحية، حيث يتحمل صاحب الترخيص كل التبعات والمسؤولية القانونية المترتبة على هذا الخلل.



وتأتي هذه الضوابط رغبة من وزارة الصحة في استقرار العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية، وان تعمل هذه المؤسسات بانتظام واطراد في تقديم خدماتها بما يحقق مصلحة المرضى والمراجعين بالقطاع الطبي الأهلي.



من جهة أخرى، عدلت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.



ومنعت الوزارة في التعديلات التي تنشرها «الأنباء» فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.



وحدد التعديل منح التراخيص لـ ٤ فئات وهي:



١- الصيادلة الكويتيون ممن لديهم ترخيص صادر بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص بالكويت وفقا لاحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ٩٦ في شأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته.



٢- المستشفيات الخاصة المرخص لها والتي لا يقل عدد الأسرة فيها عن ٥٠ سريرا.



٣- المستشفيات الخاصة التي يقل عدد الأسرة فيها عن ٥٠ سريرا على ان يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي.



٤- الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية والصادر لها ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ان يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي، على ان يكون الصيدلي لا يعمل بالقطاع الحكومي.



ورفضت التعديلات التي اعتمدتها الوزارة الترخيص للصيدلي او الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز ان يكون للصيدلية فرع في اي مكان آخر، الا في الحالات التي يرى وزير الصحة منح الجمعيات التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية اخرى او فرع لها في كل منطقة على ان يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر.



ودعت التعديلات الجمعيات التعاونية والمستشفيات الخاصة التي يقل عدد الأسرة فيها عن ٥٠ سريرا توفيق أوضاعها، ويتم منحهم مهلة مدتها شهر من تاريخ إخطارهم بهذه اللائحة لموافاة إدارة التفتيش والأدوية بوزارة الصحة ببيانات الصيدلي الكويتي الذي سيتم تعديل الترخيص باسمه، وألزمت صيدليات الجمعيات التعاونية والمستشفيات الخاصة الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن ٥٠ سريرا والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن ٥٠ سريرا بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية، ويتم منحهم مهلة مدتها شهر من تاريخ إخطارهم بهذه اللائحة لموافاة إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة ببيانات الصيدلي الكويتي الذي سيتم تشغيله في كل صيدلية، كما ألزمت التعديلات صيدليات الشركات وصيدليات الأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم ٢٨ لسنة ٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية ويتم منحهم مهلة مدتها شهر من تاريخ إخطارهم بهذه اللائحة لموافاة إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة ببيانات الصيدلي الكويتي الذي سيتم تشغيله في كل صيدلية.