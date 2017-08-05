كرَّم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، اختصاصية الصحة العامة بوزارة الصحة ورئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثلاب، وذلك بمناسبة حصولها على براءة اختراع جديدة من أميركا عن ابتكارها «رضاعة الأطفال ذوي الشفة الأرنبية».

وأكد الحمود أن هذا الانجاز الطبي الذي حققته د.الثلاب بمنزلة إضافة بارزة إلى رصيد الكويت في عالم الطب بشكل عام ومحافظة الفروانية بشكل خاص باعتبارها أحد أبناء المحافظة المتميزين التي نعتز بهم ونفتخر بما يقدمونه للوطن، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالكفاءات والمبدعين من أبناء الكويت عامة والأطباء المتميزين خاصة، من أجل تطوير تلك الكفاءات والسعي إلى مواكبة التطور العالمي في الخدمات الطبية.

وأوضح أن مثل هذه الانجازات يعد مفخرة للكويت في المحافل العلمية والطبية إقليميا ودوليا، متمنيا لها مزيدا من التقدم والنجاح.

بدورها، أعربت د.الثلاب عن شكرها للمحافظ على دعمه الدائم لأصحاب الانجازات من أبناء الكويت، مؤكدة أن هذا الاختراع ما هو إلا جزء بسيط نقدمه للوطن الذي قدم إلينا الكثير.

والجدير بالذكر أن د.فاطمة الثلاب، قد حصلت على شهادة اختصاصية طب أطفال من دبلن، وتعد أول طبيب عربي يحصل على شهادة الهندسة الطبية من جامعة برونيل في بريطانيا، وهذا الاختراع قد حصل على أعلى جائزة في معرض الاختراعات في سيئول وهي «الجائزة العظمي»، وتعد أول طبيب عربي يحصد هذا الإنجاز.