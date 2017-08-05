في إطار أنشطتها الاجتماعية وتفعيلا للشراكة المجتمعية الهادفة أقامت إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى بشراكة مجتمعية مع وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة مكتب شؤون الحج وبالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة وإدارة التغذية والإطعام وإدارة الصحة العامة اليوم التوعوي الصحي لأصحاب الحملات الكويتية والإداريين لموسم حج هذا العام 1438هـ - 2017 م تحت شعار «الصحة العامة في الحج».

وقد حضر اللقاء قياديو وزارة الأوقاف من ادارة مكتب شؤون الحج بالإضافة الى العديد من أصحاب الحملات وإداريي الحملات والأطباء والممرضات المخصصات للحملات بالإضافة الى مديري ادارات جمعية صندوق إعانة المرضى والعاملين بها.

وقال مدير ادارة التنمية الاجتماعية بالجمعية جاسم الربيع في تصريح صحافي على هامش الملتقى: ان الهدف من اليوم التوعوي تعريف أصحاب الحملات والإداريين أهم الاشتراطات الصحية الواجب اتخاذها أثناء تأدية المناسك في الفريضة والاستعدادات التي يجب أن يقوم بها حجاج بيت الله الحرام قبل السفر إلى الأراضي المقدسة من فحوصات طبية وتطعيمات وغيرها، بجانب تنبيههم على أهم الاجراءات الصحية والاحترازية الواجبة على من يؤدي المناسك خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة.

وتناول المحاضرون من الأطباء والاختصاصيين المشاركين في الفعالية توعية الحضور بطرق التغذية السليمة أثناء موسم الحج وكذلك كيفية التعامل مع الحوادث البسيطة والإسعافات الأولية أثناء التواجد في المشاعر المقدسة.

هذا وقد أقيمت أربعة محاضرات مهمة ألقاها استشاريون كل في مجال تخصصه على الحضور سلطوا فيها الأضواء على اجراءات الصحة العامة اللازمة للحجيج قبل وأثناء وبعد العودة من أداء الفريضة.

وقد قامت ادارة التنمية الاجتماعية بتوزيع بعض النشرات والكتيبات التوعوية المهمة على الحضور والتي تفيد الحجاج ويمكن الاستفادة منها وتوزيعها عليهم قبل السفر وأثناء موسم الحج.

وثمّن جاسم الربيع جهود المشاركين في الفعالية وقال: اننا نأمل أن تكون ساهمت جمعية صندوق إعانة المرضى في موسم حج هذا العام وأن نكون حققنا احد اهم اهدافنا في نشر التوعية الصحية لجميع شرائح وفئات المجتمع وبالتوقيت المناسب لمثل هذه المواسم، مشيرا أنها اول تجربة فعالة للشراكة المجتمعية مع ادارة مكتب شؤون الحج بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والتي تسعى في المقام الأول إلى توعية المجتمع وبث المفاهيم الصحية لكل أطيافه وفئاته.