المرضى الكويتيون راضون عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم

زار وزير الصحة د.جمال الحربي أول من أمس مستشفى جامعة جورج تاون الأميركية، حيث التقى أعضاء مجلس إدارة المستشفى والعديد من المرضى الكويتيين الذين يخضعون للعلاج هناك.

واطلع الوزير خلال الزيارة على عرض لمختلف الخدمات التي يقدمها المستشفى بمختلف اقسامه، وأقامت إدارة المستشفى حفل استقبال تكريما للحربي الذي تابع مراحل التقدم في علاج المرضى الكويتيين واستمع إلى شرح مفصل حول خطط علاجهم.

وأكد الحربي في تصريح لـ «كونا» أهمية الزيارة لاسيما انه استمع الى تعليقات المرضى على الخدمة الطبية المقدمة لهم وكانت «إيجابية جدا»، موضحا ان المرضى الكويتيين أعربوا عن رضاهم على مستوى الرعاية التي لم تقتصر على الجانب البدني فحسب بل النفسي أيضا خاصة مرضى السرطان المحتاجين إلى دعم نفسي، لافتا الى انه ناقش مع إدارة المستشفى سبل تبادل الزيارات بين الأطباء الكويتيين وزملائهم فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التمريض لما له من أهمية كبرى في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة خاصة في وحدات العناية المركزة.

وأشار الى انه ناقش أيضا مع إدارة المستشفى سبل تحسين ادارة المستشفيات والبحوث والسجل الطبي الالكتروني.

وألقى د.الحربي الضوء على المستشفيات الضخمة التي ستفتتح في الكويت قريبا من بينها مستشفى جابر ومستشفى الجهراء قائلا «دعونا فريقا من مستشفى جامعة جورج تاون لزيارة الكويت وهذين المستشفيين ما يعكس التعاون الجيد بين وزارة الصحة والمستشفى».

من جهته، أعرب رئيس مستشفى جامعة جورج تاون مايكل ساكتلبن في تصريح لـ «كونا» عن سعادته لزيارة الحربي قائلا «إننا فخورون بالرعاية التي نقدمها هنا ونشكر الوزير والشعب الكويتي على تكليفنا برعاية مرضاهم من الأصغر الى الاكبر».

وأضاف ساكتلبن «شكل اليوم مناسبة رائعة بالنسبة لنا لنقول لكم شكرا على هذه الفرصة»، معربا عن تقديره «لعلاقتنا مع الكويت وتطلعه الى المزيد من الفرص لتوفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة بالشراكة مع الشعب الكويتي».

ورافق وزير الصحة خلال زيارته إلى المستشفى وفد ضم رئيس المكتب الصحي في واشنطن د.علي العنزي والملحق الصحي د.خالد العبدالغني.