عبدالكريم العبدالله

قام استشاري الأشعة التداخلية والبروفسور بكلية الطب د. طارق سنان بإجراء عملية نادرة لمريض كبير في السن كان قد تعرض لكسر مضاعف في الفقرة القطنية الثالثة وكسر ضغطي في الفقرة القطنية الثانية.



وتعد العملية الأولى من نوعها في الكويت، فبعد أسبوع من اليأس من الأطباء، لجأ أهل المريض إلى د.طارق سنان، الذي أمر على الفور بنقل المريض إلى مستشفى دار الشفاء، وبعد إجراء الفحوصات قام بأول إجراء من نوعه في الكويت، وهو تصحيح الكسور باللون الإسمنتي، ولمنع تسرب الإسمنت من الكسر المضاعف قام بوضع كمية قليلة من الإسمنت ونفخ البالون لعمل جدار واق من الإسمنت، وبعد أن جف الجدار «تقنية قشرة البيضة»، تم حقن إسمنت داخل الجدار مما أدى لترميم الفقرة من دون أي تسرب للإسمنت.



واستطاع المريض المشي طبيعيا بعد ساعتين وخفت آلامه، وبعد مرور 24 ساعة فقط خرج المريض يمشي على رجليه بعد أن كان طريح الفراش لمدة أسبوع دون حراك، وتمت العملية بنجاح باهر بعد تصليح الكسرين من دون أي مضاعفات تذكر.



وتعد تقنية علاج كسور فقرات العمود الفقري بالاسمنت الطبي بدون جراحة من التقنيات الحديثة جدا في الكويت، حيث يتم التعامل مع المريض من دون تدخل جراحي، كما أنها تعتبر من التقنيات الآمنة والسريعة، والتي لا تحتاج إلى المكوث بالمستشفى لفترات طويلة.