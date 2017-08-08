المطيري: تفعيل تطبيق الصحة الإلكترونية كمصدر رئيسي للمواد التوعوية

الكندري: تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات بمكة المكرمة عبدالكريم العبدالله

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة سلمان الهيفي على ان موسم الحج يعتبر إحدى أهم المناسبات السنوية التي تستدعي تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات لضمان أفضل رعاية لحجاج بيت الله الحرام صحيا وأمنيا.

جاء في كلمة له نيابة عن وزير الصحة د.جمال الحربي على هامش اللقاء التنويري لبعثة الحج الطبية الكويتية بمركز الطب الإسلامي، موضحا ان الوزارة تكرس كل جهودها لتوفير الرعاية الصحية المثلى لحجاجنا، سواء من الجانب الوقائي أو العلاجي وخاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، علاوة على الخدمات الوقائية المقدمة التي تتمثل في توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر في عيادات الرعاية الصحية الأولية وتوزيع الكرت الصحي على الحجاج وصرف الأدوية الوقائية بعد القدوم من الحج لمنع انتشار العدوى والحملات التوعوية التي يتم تدشينها قبل الحج بنحو الشهر للاجابة عن أسئلة الحجاج ونشر الوعي الصحي بينهم.

وأشار الهيفي الى ان الوزارة توفر للحجاج الأطقم الطبية المدربة على أعلى مستوى، كما توفر لهم الأدوية اللازمة ووسائل الاسعاف الضرورية بجانب التنسيق والتعاون المتواصل مع إخواننا المسؤولين عن رعاية الحجاج بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا ان بعثة الحج الطبية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في رعاية إخواننا الحجاج وضمان سلامتهم حتى العودة الى أرض الوطن، متمنيا عودة سالمة الى أرض الوطن لجميع حجاجنا، داعيا الله ان يجعله حجا مقبولا وذنبا مغفورا.

من جانبها، ذكرت رئيس المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري ان اللقاء يهدف الى اطلاع أعضاء البعثة الكويتية على أحدث التعليمات والارشادات الخاصة من ناحية التطعيمات اللازمة قبل الحج والبطاقة الطبية التي يتم توزيعها على الحجاج قبل السفر، بالاضافة الى القاء الضوء على طرق الوقاية من الأمراض المعدية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة ورعاية الفئات الخاصة من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال والحالات التي تستدعي الاستعانة بالخدمات الطبية للأشقاء بالمملكة العربية السعودية، علاوة على ضرورة صرف الأدوية الوقائية.

ولفتت المطيري الى أن اللقاء شمل محاضرات توعوية القاها كل من د.عادل التكريت بعنوان «السلوك الصحي في الحج» ود.محمد حسين بعنوان: «ماذا عليك أن تعرف كطبيب وحاج»، كما تم على هامش الملتقى اقامة معرض صحي يضم 21 جهة من ادارات وزارة الصحة والدفاع المدني وجامعة الكويت وجمعية الصيدلة الكويتية وصندوق اعانة المرضى ورابطة السكر الكويتية والعديد من الجهات الحكومية والقطاع الأهلي.

وأشارت الى أن الأنشطة التوعوية للمكتب الاعلامي بمناسبة قرب موسم الحج تمتد على مدار شهر حتى سفر جميع الحجاج، وتضم يوما توعويا بوزارة الاوقاف والملتقى السنوي الرابع للحجاج ومعرضا صحيا بمطار الكويت لمدة عشر أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى 11 مساء، كما انه سيتم تشغيل فيلم توعوي خاص بصحة الحاج في شاشة مطار الكويت الرئيسية.

واضافت: كذلك سيقوم المكتب الاعلامي بالمشاركة في المعارض التوعوية للحجاج بمقار حملات الحج، بالاضافة الى مشاركة المناطق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الصحة الوقائية بإقامة ايام توعوية للحجاج يتم من خلالها توزيع كتيب دليل الحاج والمعتمر الصحي وعرض أفلام توعوية وتقديم الاستشارات الطبية، كاشفة عن توفير خط ساخن يتم من خلاله تقديم الاستشارات المتعلقة بصحة الحاج على الرقم 90938818، مشيرة الى انه تم تفعيل تطبيق «الصحة الالكترونية» على الرابط http://Q8-ehealth.com.

بدوره، أكد رئيس الاطباء في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية د.محمد الكندري على ان الكادر الطبي التأكد من جاهزية العيادات لاستقبال الحجاج، واستلام الادوية، فضلا عن الالتزام بتقديم الخدمات على اكمل وجه، داعيا الى تحويل الحالات الى المستشفيات بمكة المكرمة الحرجة، وإبلاغ الفريق الطبي لبعثة الحج بتلك الحالات.