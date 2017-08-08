عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة أسماء الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية لموسم الحج الحالي.

وجاء في القرار الذي تنفرد «الأنباء» بنشره أن عدد الكوادر الطبية المرافقة لحملات الحج الكويتية من أطباء وممرضين بلغ ٩٦. وتضمن القرار اعتبار وجود الكادر الطبي في حملات الحج الكويتية في أيام عمل رسمية من تاريخ مغادرتهم وحتى تاريخ عودتهم من المملكة العربية السعودية على ان يتم منحهم يوم راحة بعد تاريخ وصولهم الى البلاد والإيعاز للمختصين بمراكز عملهم باستخراج الخروجيات للموظفين غير الكويتيين من واقع كتاب حملة الحج والموضح به تاريخ السفر والعودة. وفيما يلي اسماء الاطباء والممرضين:الاطباء

هشام عزيز عطية بولاد

عبدالوهاب مصطفى عبدالرحيم

هناء احمد عبدالرؤوف احمد

موسى محمد موسى الجويسر

عشرات عظيم محمد عظيم

امنة فاضل محمد

اسامة عمارة عبدالمطلب

علي محمد عباس حاجيه

وحيد عبدالنبي محمود عبدالعزيز

ايمان صلاح الدين الشيخ عبدالهادي

مصطفى عبدالرحيم مرسي

عبير محمد عبدالله الكندري

عيد محمد عيد الشافعي

امل متولي القطب عامر

خالد محمد حسين طه

صبحي مصطفى ابوسريع عطية

احمد اسماعيل وجدي العطار

طلال عاطف حلف القريني

هاشم ابوالحسن الهاشمي

محمود زكريا محمود احمد

محمد عبدالعزيز سعفان

شوقي محمد عبدالرحيم محمد

تامر محمد محمود عاصي

غدير اكبر جبر اكبر

جيهان محمد كامل عبدالحليم

نور عبدالرحمن الخلف

سهير محمد سيد زين الدين

محمد يوسف غلوم حسين

جلال احمد محمد عقل

نجيب مسعد مصلح العيسى

حامد حنفي محمود

حسن محمد حسن صبري

خالد سعد توبة

عماد محارب سلطان الفضلي

محمد عبدالحميد عبدالحافظ الحمادي

امنة حسن غلوم

وفاء علي مندني كندري

موضي مفرح ضيدان الشمري

مها محمد ابراهيم الفصام

محمد فتحي حسن مسعد

يوسف صالح حسن المهندي

شرين ماجد الغريب ابراهيم

سليمان علي سليمان الجبيلي

اسامة ابراهيم احمد محمد

احمد عبدالحميد عبدالحميد القط

امل محمد علي عبدالحميد احمد

محمد سليمان الموسوي

محمود السيد رشوان عبدالعاطي

احمد رامي محمد ماجد

هيثم عبدالوهاب الخياط

سعاد جبر عبدالغني يوسف

هبة احمد الهولي

الممرضون

علي حسين القبندي

محمد حسين عاشور القلاف

خالد صالح محمد المشموم

محمد حاشم مشل الشمري

شعبان سلامة احمد

اسراء رياض الجريدان

حياة محمد علي شافعي

سهام شحاتة حسن الضوي

نجلاء زعال مطني غضبان

عبده محمد حسن دسوقي

ابتهاج فيصل صالح الحبشي

سحر كمال ابراهيم سالم

سوفيان هادي هاسيبوان

محمد مبروك ابراهيم زينب

صادق عبدالهادي جعفر

محمد عبدالرحمن خليل

محمد حسين محمد حسين سالم

ماجدة عبدالفتاح وهبة شعير

سهام بدوي عبيد

وحيدة خاتوم

جميلة حسن علي الرمادي

تانانج ناسا سايال

زينب منصور الميرزا

انتصار يوسف ابراهيم القبندي

نادية عبدالحميد محمود صالح

ملكة محجوب عبدالمقصود

عصام منصور محمد منصور

رضا محمد عبدالمعطي حماد

دلال حبيب سردار صادق

احمد ابراهيم متولي عبدالعاطي

حنان عبدالتواب عبدالحميد

امال عبدالنبي حسن الشماع

نادية فرج سيد احمد

هبة مكي عبدالامير مكي

ماجدة محمد علي الروبي

نرمين السيد احمد صالح

فايزة شعبان حسين الزيودي

امينة عطاء شيخي اسكندري

خالد محمد نقشة

اسامة محمد عبدالنبي مندني

نادية غالب عيد باني

سارا عبدالصمد اسماعيل

زهرة عبدالله حاجية محمد

سهام احمد مصطفى محمد