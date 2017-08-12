المحافظة على حقوق الطفل والحد من ظاهرة سوء معاملته وإهماله من أولويات الفرق

عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة تشكيل 11 فريقا لحماية الطفل في المستشفيات يضم اطباء وممرضين وقانونيين وإخصائيين نفسيين وخدمة اجتماعية برئاسة رئيس مكتب حماية الطفل بالوزارة د.منى الخواري.

ويأتي تشكيل الفرق رغبة من الوزارة في حماية الطفل والمحافظة على حقوقه والحد من ظاهرة سوء معاملة وإهمال الطفل، علما ان هذه الفرق سترفع تقارير دورية لمكتب حقوق الطفل بالوزارة.

وضم الفريق الأول في وزارة الصحة كل من د.منى الخواري وعبدالله الراشد ومستمرة بوسمري، وفاطمة دشتي، وبيئي الوزان، ومريم البصري.

«الأميري»

أما الفريق الثاني وموقعه مستشفى الاميري كل د.زيد الحربش ود.فطومة العبدالرزاق، ود.دانة الحقان، ود.ناصر الخليفي، ود.اوسان المهيني، ونشوى فتحي، وعالية رزق، وأمينة الفزيع، وبدور ابو زور وكلثم الشراح.

«العدان»

وبالنسبة للفريق الثالث وموقعه مستشفى العدان، فيضم كلا من د.حصة السنين، ود.سليمان الطوالة، ود.منى الهندي، ود.محمد بشطارة، وفاطمة بو خلف، وباسمة ذياب ومنى شاكر عبدالكريم، ونورة اللحيدان.

«الصباح»

والفريق الرابع في مستشفى الصباح، فيضم كلا من د.ايمان المطر، ومحمد ابو طالب، وبدرية عبدالله، ووفاء عماش، ودعاء عبدالحميد ونشوى كمال.

«مبارك الكبير»

ويضم فريق حماية الطفل الخامس في مستشفى مبارك الكبير كلا من د.خالد الراشد ود.مها الجلاهمة، ود.محمد الزبيق، وسميرة محمد، وأمال مكي.

«ابن سينا» و«الفروانية»

أما الفريق السادس في مستشفى ابن سينا، فيضم كلا من د.غادة النمر، وسونة مصطفى، وأنيسة الشمري، ونادية مهدي، وبالنسبة للفريق السابع لحماية الطفل وموقعه مستشفى الفروانية، فيضم كلا من د.خالد كلندر، ود.آلاء القطان، ود.سعد النصافي، ومريم الروق ومنال رجا، وهيفاء العتيبي، ومناير البلوشي.

«الجهراء» و«الصحة النفسية»

وبالنسبة للفريق الثامن في مستشفى الجهراء، فيضم كلا من د.محمد طهماز، ود.كمال الجاحد، ود.عايد شنان العنزي، ود.خلف فهد حوادث، وأمينة خزعل وامال محمد وبشرى محمد، اما الفريق التاسع في مركز الكويت للصحة النفسية فيضم كلا من د.هيثم البدري، ود.حسام الدين سالم، ود.حامد محمود، ود.عبدالرؤوف السيد ابراهيم، وسارة السيف وشيماء فتحي اسماعيل وسحر السيد حمادة.

«الرازي» و«الطب الشرعي»

ويضم الفريق العاشر لحماية الطفل في مستشفى الرازي كلا من د.طارق رشدي ود.صالح السيفي، ونعيمة العتيبي وعبير غلوم، اما الفريق الحادي عشر في الطب الشرعي بوزارة الداخلية فيضم كلا من د.نوره العمير ود.دينا جلال.