حصر جميع العقود المبرمة مع الوزارة والممتدة للسنوات المالية.. وإعداد تقديرات المشاريع الإنشائية الجديدة منها والمعتمدة

تقدير احتياجات الوزارة من خدمات الإيجار والنظافة والحماية والأمن.. وإعداد ميزانية بند الاستشارات وقيمة الاتفاقيات الطبية

بيان تفصيلي بالمؤتمرات وورش العمل.. وتقدير احتياجات الوزارة من النشرات الدورية الطبية والدورات التدريبية

إعداد المقايسات المخزنية للأدوية وقطع غيار التجهيزات الطبية.. وتقدير ميزانية الفعاليات عبدالكريم العبدالله

أعدت وزارة الصحة خطة عمل متوسطة الأجل وواضحة لتقديرات مشروع الميزانية لثلاث سنوات مقبلة، أخذت في الاعتبار القدرات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذها بعيدا عن المغالاة او عدم الدقة في التقدير لتحقيق الأهداف المنشودة وتقدير الميزانية للسنوات المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩/ ٢٠١٩ - ٢٠٢٠/ ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وأشارت الخطة التي تنفرد «الأنباء» بنشرها الى ان إعداد مشروع الميزانية يعد مهمة مشتركة تساهم فيها جهود جميع القطاعات والمستويات والوحدات الإدارية في أنشطة الوزارة المختلفة، وهي عملية مستمرة تعتمد على تدفق المعلومات والبيانات خلال السنة بهدف الوصول الى التكلفة التقديرية لتنفيذ احتياجات وأنشطة الوزارة للقيام بوظائفها خلال سنة مالية قادمة، وذلك بهدف تحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية وفقا للموارد المتاحة للوزارة.

وشملت الخطة دور 8 قطاعات في وزارة الصحة وهي «الشؤون الإدارية - المالية - الهندسية والمشاريع - التخطيط والجودة - الخدمات - وكيل الوزارة - معهد الكويت للاختصاصات الطبية - الأدوية والتجهيزات الطبية».

الشؤون الإدارية

وبينت الخطة ان قطاع الشؤون الإدارية يقوم بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/2019 طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017 والقواعد العامة المنظمة للباب الأول (21) تعويضات العاملين، وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الأجل على أن يتم إرسال تقديرات باب (21) تعويضات العاملين إلى إدارة الميزانية والرقابة في تاريخ 17/8/2017 حتى نتمكن من حساب تكلفة تقديرات تعويضات العاملين النقدية.

الشؤون المالية أما قطاع الشؤون المالية فيقوم حسب الخطة بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/ 2019 طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017 والعامة المنظمة لأبواب الميزانية، وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/ 2020 و2020/ 2021 كخطة متوسطة الأجل، اذ تقوم إدارة المشتريات بإعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالعقود الجاري إبرامها والتي يتم تنفيذها على ميزانية السنة المالية 2018/ 2019، والعقود الممتدة للسنوات المالية التالية، كما تقوم لجنة المقايسات المخزنية بإعداد المقايسة المخزنية لبنود المقايسة حسب تعليمات شؤون التخزين العامة بوزارة المالية وطبقا لدليل التوصيف والترميز المخزني ويتم التنسيق مع إدارة المستودعات الطبية وإدارة الهندسة الطبية بخصوص المقايسة الخاصة بالأدوية وقطع غيار التجهيزات وتزويد إدارة الميزانية والرقابة بالتقرير النهائي للمقايسة المخزنية.

وتقوم إدارة المحاسبة المالية بإعداد تقديرات الإيرادات طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017.

وتقوم إدارة محاسبة العقود بحصر جميع العقود التي يمتد تنفيذها إلى السنة المالية 2018/ 2019 والمبرمة مع الوزارة والعقود الممتدة للسنوات المالية.

الشؤون الهندسية والمشاريع

وأشارت الخطة الى ان قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع يقوم بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/2019 طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017 والقواعد العامة المنظمة للمصروفات الرأسمالية الباب الثاني (32)، وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الاجل من خلال اعداد تقديرات المشاريع الإنشائية مفصلة وذلك بالنسبة لمتطلبات المشروعات الجديدة وأيضا بالنسبة لالتزامات المشروعات المعتمدة، فضلا عن اعداد تقديرات المشاريع الانشائية التي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة عن السنة التي يتم فيها اعداد تقديرات الميزانية.

كما تقوم ادارة النقليات بوضع برنامج لصيانة السيارات والزوارق المملوكة للوزارة بحيث تظهر الصيانة المطلوبة والتاريخ المقرر لتنفيذها والحصول على عروض اسعار لتلك الصيانة المطلوبة مع الاخذ في الاعتبار فترات ضمان الصيانة، وإرسال كشوف عن السيارات والزوارق المملوكة موضحة بها (الماركة، سنة الصنع، الجهة المستفيدة) بالإضافة الى احتياجات مراكز الوزارة من شراء واستئجار سيارات او زوارق او اي وسائل نقل للسنة المالية 2018/2019 والسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الاجل وتزويدنا بالتقرير النهائي للجنة تخصيص المركبات الحكومية 2018/2019.

التخطيط والجودة

وجاء في الخطة قيام قطاع شؤون التخطيط والجودة بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/2019 طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017 والاحتياجات الوزارة من (نظم وتكنولوجيا المعلومات والدورات التدريبية) وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الاجل، من خلال قيام ادارة التخطيط والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج عمل الحكومة طبقا لتفاصيل تكاليف مشاريع برامج الاداء التي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة للسنة المالية التي يتم فيها اعداد مشروع الميزانية مع مراعاة امكانية تنفيذ هذه البرامج، وقيام ادارة نظم المعلومات بتقدير احتياجات قطاعات الوزارة من نظم وتكنولوجيا المعلومات وموافاة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمجلس الوزراء باحتياجات الوزارة من نظم وتكنولوجيا المعلومات لكي يتسنى للأجهزة المختصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دراسته وتحديد مواصفاتها الفنية وتقدير تكلفتها المالية، كما ان ادارة التدريب والتطوير تقوم بتقدير احتياجات الوزارة من الدورات التدريبية التي سوف تعقد خلال السنة المالية 2018/2019 طبقا لما يلي:٭ اعتماد ديوان الخدمة للدورات ذات الطابع الاداري وجهة الاختصاص للدورات الفنية.

٭ تقديم الدورة كبرنامج متكامل ويبين في طلب الادراج هدف الدورة.

٭ تاريخ بدء وانتهاء الدورة مع تحليل كامل لتكاليفها ومستلزماتها.

٭ عدد ونوعية الموظفين المستفيدين منها وعدد المحاضرات المتوقعة.

٭ عدد الذين سيقومون بتنفيذ الدورة مع بيان تحليل تكاليف استقدام الخبراء من الخارج.

الخدمات

ولفتت الخطة الى قيام قطاع الخدمات بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/2019 طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017 بتقدير احتياجات الوزارة من عقود الخدمات (خدمات ايجارات - خدمات نظافة - خدمات الحماية والأمن - خدمات اخرى متنوعة) وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الاجل.

وكيل الوزارة

أما مكتب وكيل وزارة الصحة، فيتم من خلاله حسب الخطة اعداد تقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/2019 لإدارات مكتب وكيل الوزارة طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017، وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الأجل، من خلال إدارة تقوم بإعداد تقديرات ميزانية بند الاستشارات، موضح به الاستشاريون الزوار والأطباء وتحديد تكلفة اقامتهم وانتقالاتهم، وقيمة الاتفاقيات الطبية المبرمة والمزمع إبرامها خلال السنة المالية 2018/2019 والسنوات التالية، بالإضافة الى قيام إدارة العلاقات العامة بتقدير احتياجات الفعاليات التي ترغب الوزارة في عقدها وتقدير أعداد الضيوف المتوقعة استضافتهم، وأعداد الحفلات الرسمية المتوقعة اقامتها والهدايا وكل التكاليف المرتبطة بها واعداد الحفلات الرسمية للسنة المالية 2018/2019 والسنوات التالية، كما تقوم لجنة المؤتمرات بإعداد بيان تفصيلي بالمؤتمرات وورش العمل التي سوف تعقد خلال السنة المالية 2018/2019 طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2011 والسنوات التالية.

معهد الكويت للاختصاصات الطبية

واشارت الخطة الى ان تقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/2019 لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية تتم طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017 ولاحتياجات مراكز الوزارة من الكتب والنشرات الدورية الطبية الحديثة والدورات التدريبية الفنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعهد وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الاجل.

الأدوية والتجهيزات الطبية

وتضمنت الخطة قيام قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2018/2019 طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2017 واعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2019/2020 و2020/2021 كخطة متوسطة الأجل، من خلال إدارة المستودعات الطبية تقوم بإعداد المقايسة المخزنية للأدوية وإرسالها الى لجنة المقايسات المخزنية بقطاع الشؤون المالية في الموعد المحدد للمقايسة المخزنية من قبل ادارة شؤون التخزين ونظم الشراء بوزارة المالية، وقيام ادارة الهندسة الطبية بإعداد المقايسة المخزنية لقطع غيار التجهيزات (اجهزة الطب) وإرسالها الى لجنة المقايسات المخزنية بقطاع الشؤون المالية في الموعد المحدد للمقايسة المخزنية من قبل ادارة شؤون التخزين ونظم الشراء بوزارة المالية.

وزير الصحة تفقد الأطفال الكويتيين بمستشفيات فلوريدا

عبدالكريم العبدالله

ضمن برنامج زيارته للولايات المتحدة الأميركية، قام وزير الصحة د.جمال الحربي بزيارة المرضى الكويتيين الأطفال الذين يعالجون حاليا في احدى مستشفيات ولاية «فلوريدا ميامي». وتفقد وزير الصحة أحوال المرضى، واطمأن على تسهيل إجراءات علاجهم من جانب المكتب الصحي بواشنطن، وإدارة العلاج في الخارج. والتقى الوزير الحربي عائلات الأطفال المرضى واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتمنى الشفاء للمرضي، ووعد باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل رعاية المرضى. والجدير بالذكر ان الوزير الحربي قد اصدر قرارات مؤخرا بمنح رؤساء المكاتب الصحية بالخارج تفويضات إضافية لتسهيل إجراءات علاج المبتعثين للعلاج في الخارج واتخاذ القرارات العاجلة.

إعداد التقديرات قبل ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

دعت خطة اعـــداد ميزانيــة الوزارة وكلاء الـــوزارة المسـاعدين وجميــع الإدارات التابعـــة لهــم الى سرعـــــة اعداد تقديــرات قطـاعاتهم مؤيدة بالمستنـدات طبقا لتعميـم وزارة الماليـة في موعد اقصــاه 29/8/2018.

تقديم خبرات

أكدت الخطة على ان جميع موظفي قسم الميزانية على استعداد تام ودائم لتقديم خبراتهم لكل الاقسام، والرد على اي استفسارات عن اي بيانات او معلومات، وذلك لإعداد التقديرات المطلوبة بصورة تعكس الاحتياجات اللازمة لتحقيق حجم العمل المتوقع تأديته في اي وحدة نشاط وإنجاز ذلك في الموعد المقرر له.