توجه لإنهاء التعاقد مع بعض المساكن غير المطابقة للشروط

عبدالكريم العبدالله

كشف الوكيل المساعد لشـــؤون الخــــدمات بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن تدوير مشرفي السكن بسكن الهيئة التمريضية والفنيين العاملين بمرافق الوزارة، وتعيين مشرفين جدد خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريح صحافي له على هامش جولة تفتيشية قام بها على سكن الهيئة التمريضية.

وذكر العبدالهادي ان تدوير مشرفي السكن والتوجه لتعيين مشرفين جدد جاء بعد رصد حالات تسيب بين المشرفين الحاليين تمت على اثرها إحالتهم الى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشددا على عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة العمل، مؤكدا انه سيتم رصد مكافآت مالية لمشرفي السكن الملتزمين والمتواجدين أيام العمل الرسمية والعطل ويؤدون أعمالهم بكل أمانة وإخلاص.

وبين انه تم خلال الجولة التفتيشية الاستماع الى ملاحظات المشرفين والقاطنين في تلك المساكن لمعرفة المشاكل والمعوقات التي يعانون منها لوضع الحلول المناسبة لها.

وأعلن عن تـــوجه لإنهاء التعاقد مع بعض المساكن غير المطابقة للشروط وغير المتعاون ملاكها، واستبدالها بسكن جديد، وذلك بعد توجيه إنذارات للملاك بضرورة التعاون مع الوزارة أو إنهاء التعاقد.