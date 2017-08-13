عبدالكريم العبدالله

حذرت رابطة جراحة الأطفال من لعبة الخرز المغناطيسية، واصفة اياها بـ «قاتلة الأطفال»، وهي منتشرة في معظم أماكن لعب الأطفال بأفرع بعض الجمعيات التعاونية.

ودقت الرابطة في بيان صحافي ناقوس الخطر في ازدياد عدد حالات بلع الخرز المغناطيسية التي وصلت إلى ٨ حالات هذه السنة، منها 4 في الشهر الأخير مقارنة بعدد الإصابة عام 2016 التي بلغت 3 حالات بالاضافة إلى 4 حالات في عام. 2015 وشددت على أولياء الأمور بعدم اقتناء لعبة الخرز المغناطيسية وذلك لخطورتها الشديدة على الأطفال في حال ابتلاعها او استنشاقها فقد لوحظ في الأسابيع القليلة المنصرمة ازدياد حالات ابتلاع هذه الخرز المغناطيسية من قبل الأطفال من مختلف الأعمار مما نتج عنه انثقابات وانسدادات معدية ومعوية.

واشارت إلى اخضاع هؤلاء الأطفال لجراحات طارئة استدعت في غالبها اسئصال جزء من الأمعاء بالاضافة إلى ادخال بعض الحالات للعناية المركزة، مؤكدة على البحث والتواصل مع الزملاء بالدول الصديقة حول ازدياد هذه الظاهرة وهي الخرز المغناطيسية، مبينة منع هذا المنتج بالولايات المتحدة الأميركية وكندا وبعض الدول الاوروبية بعدد ٧٧٠٠ حالة، وحدوث إصابات أدت إلى الوفاة في تلك الدول.

وذكرت انه ومن منطلق حرصنا على سلامة ابنائنا وبناتنا نرجو من أولياء الأمور الحرص على التخلص من هذا المنتج بالطريقة المناسبة، مؤكدة على التواصل مع الادارة بمستشفى ابن سينا حيث نطمئن المواطنين حيث تم ابلاغ الجهات المسؤولة بوزارة الصحة للتواصل عبر القنوات المناسبة لمخاطبة الجهات المعنية لمنع استيراد وتداول الخرز المغناطيسية أسوة بالدول الصديقة وحرصا على سلامة أطفالنا.