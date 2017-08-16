أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الكويتية الدكتور احمد الشطي اليوم الثلاثاء عن تدشين مختبر شامل لزراعة النخاع وعلاج مرضى السرطان في مركز يعقوب بهبهاني بمنطقة الصباح الطبية.



وقال الدكتور الشطي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مختبر جينات الاورام يعد الاول من نوعه في الشرق الاوسط وسيحقق نقله نوعية في علاج العديد من الامراض السرطانية المتقدمة والمعقدة.



واضاف ان الكثير من المرضى المصابين بالسرطان لا يستجيبون لاساليب معينة من العلاج كالعلاج الاشعاعي والكيماوي او المناعي وقد يكون السبب في ذلك اصابة بعض المرضى بطفرات جينية لانواع معينة من السرطان.



واوضح الشطي ان نتائج التحاليل الصادرة من مختبر جينات الاورام في مركز يعقوب بهبهاني ستساعد الطبيب المعالج في تحديد العلاج المناسب لتلك الامراض حيث ان هذه التحاليل تظهر وجود الطفرات الجينية لدى المرضى والذي تساعد المعالج لمعرفة مدى جدوى اعطاءه لبعض الادوية كالعلاج الكيماي.



واشار الى ان دور المختبر لا يقتصر فقط على اجراء فحوصات مخبرية للسرطان بل يتعداه حيث ان التحاليل تكشف للطبيب انواع الطفرات الجينية لانواع اخرى من الامراض الخاصة بالاطفال كالصرع وفقدان السمع وامراض غير معلومة اخرى.



وذكر ان الكثير من مرضى السرطان لا يستجيبون لانواع معينة من الادوية لكن حاليا وبعد اجراء التحاليل الجينية في المختبر اصبح من الممكن تحديد طبيعة الادوية التي لا تقاوم المرض ويستطيع الطبيب المعالج وضع خطة علاجية محددة وواضحة.



وتطرق الشطي الى ان قبل اكتشاف هذا النوع من التحاليل كان علاج مرض السرطان يحدث من خلال عملية عشوائية يتم من خلالها اعطاء المريض بعض الادوية ويتم ملاحظة مدى تجاوبه لها لكن الان وبعد اكتشاف هذا النوع من التحاليل الخاصة بالطفرة الجينية اصبح الطبيب اكثر دراية بالعلاج الافضل لكل حالة.



وقال ان مختبر جينات الاورام يضم تحت مظلته العديد من الكفاءات الطبية الوطنية كما يحتوي على اجهزة ومعدات متقدمة عالميا مشيرا الى مرحلة سابقة بارسال تلك العينات خارج دولة الكويت اذ كان ظهور النتيجة يستغرق ما بين 14 و30 يوما.



واكد ان مختبر جبينات الاورام بمركز يعقوب بهبهاني يمكن وزارة الصحة من اظهار النتيجة في اقل من اسبوع واحد فقط.