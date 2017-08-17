الصقر: الملتقى أحد أوجه التعاون المستمر بين وزارتي «الصحة» و«الأوقاف»

المطيري: التوعية الصحية هذا العام تركز على كيفية التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة ليلى الشافعي

قال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع في وزارة الصحة م. ناجي الصقر: إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتقديم خدمات صحية للحجاج تليق بالمكانة الطبية لكويت.

وأضاف الصقر في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير الصحة د.جمال الحربي أمس أمام الملتقى السنوي الرابع للحجاج تحت عنوان «نحو حج آمن» بحضور الشيخة أنيسة الحمود أن الخطة المتكاملة تتألف من ثلاث مراحل الأولى تخدم الحجاج قبل الحج من خلال توفير التطعيمات اللازمة لأعضاء بعثة الحج والحجاج، موضحا ان المرحلة الأولى تتضمن إصدار البطاقة الصحية للحجاج وتوفير التدريب اللازم لأعضاء بعثة الحج والإداريين المسؤولين عن البعثة وحملات الحج المشاركة.

وذكر أن المرحلة الثانية تختص بالخدمات الخاصة أثناء الحج التي من شأنها توفير الأدوية والمعدات اللازمة ووسائل الانتقال اللازمة لمواجهة أي حالة صحية طارئة بجانب الأطقم الطبية المتخصصة على أعلى مستوى، والثالثة تعنى بالخدمات ما بعد الحج من خلال توفير الوزارة الأدوية الوقائية للوقاية من انتشار الأمراض المعدية التي قد يصاب بها الحجاج أثناء الحج.

ولفت الصقر إلى حرص وزارة الصحة على التوعية التي تعد ركنا أساسيا للوقاية من الكثير من الحالات المرضية التي قد تصيب الحجاج منها مساعدة الفئات الخاصة على تجنب المضاعفات الصحية مثل المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا الى تنظيم الوزارة عدة فعاليات لأعضاء بعثة الحج الطبية والإداريين المشاركين بالبعثة إلى جانب توعية الحجاج من خلال هذا الملتقى السنوي والمعارض الصحية المقامة بالمستوصفات وإصدار المطبوعات التوعوية ونشر الأفلام واللقاءات التثقيفية، لافتا الى إن هذا الملتقى السنوي يعد أحد وجوه التعاون المستمر بين وزارتي الصحة والأوقاف للوصول إلى أفضل مستوى من التنظيم والرعاية للحجاج.

من جانبها قالت رئيس المكتب الإعلامي في وزارة الصحة د.غالية المطيري إن الوزارة استهدفت في حملتها التوعوية جميع فئات بعثة الحج الكويتية حيث بدأت باللقاء التنويري لأعضاء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية من أطباء وممرضين وفنيين.

وأكدت المطيري أن التوعية الصحية للحجاج هذا العام تركز بوجه خاص على كيفية التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة التي قد تؤدي إلى تعرض الحجاج للضربات الشمسية والجفاف والالتهابات الجلدية وغيرها خصوصا لكبار السن والأطفال والسيدات الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

ولفتت إلى أن اللقاء السنوي يشهد تعاون العديد من الجهات فضلا عن إدارات وقطاعات وزارة الصحة المختلفة حيث تشارك في اللقاء جهات حكومية وأهلية لتغطي جميع الجوانب الصحية التي يمكن أن تفيد زوار بيت الله الحرام سواء للوقاية من الحالات الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها وكيفية التعامل معها، داعية جميع حجاج الحملات الكويتية إلى حضور الملتقى السنوي حيث توجد أطقم طبية من مختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية والإجابة عن التساؤلات كما تتوافر فحوصات مجانية لضغط الدم ونسبة السكر وغيرها من الفحوصات.

وأعربت المطيري عن الأمل في أن يتابع الحجاج تطبيق الصحة الإلكتروني والذي يضم جميع مواقع التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب الخاصة بالمكتب الاعلامي والتي تتوافر فيها الكثير من المعلومات والإرشادات.