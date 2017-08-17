ننصح الحوامل بأخذ طعوم الإنفلونزا

الموسمية خاصة من تعاني السمنة أو الربو أو الأمراض المزمنة

بدأنا استقبال المرضى من المتقاعدين في «دار الشفاء».. وأول حالة ولادة لمتقاعدة في أكتوبر الماضي

تضييق المهبل وعلاج حالات السلس البولي بالليزر خدمة جديدة يقدمها «دار الشفاء»

يفضل الحمل قبل سن 35 لانخفاض معدلات الخصوبة تدريجياً وتأخر الحمل

نصحت اختصاصية النساء والولادة في مستشفى دار الشفاء د.نوارة الشمري السيدات الحوامل باتباع التعليمات والارشادات الصحية خلال فترة الحمل والالتزام بأخذ طعوم الانفلونزا الموسمية، خاصة السيدات اللائي يعانين من مرض السمنة او الربو أو الامراض المزمنة. وأكدت في حوار خاص مع «الأنباء» ان مرض السمنة له علاقة وثيقة بالعقم لدى الجنسين وتأخر الحمل، خاصة اذا كانت السمنة مركزها منطقة البطن، الامر الذي يؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات ومنع التبويض. وقالت ان اغلب النساء في الكويت ترفض الولادة القيصرية، وتصر على الولادة الطبيعية، وفي القطاع الحكومي لا يتم عمل القيصرية لمجرد طلب المريضة الا اذا كان هناك سبب لاجرائها، اما في القطاع الخاص فننصح الحامل ونشرح لها المضاعفات المحتمل حدوثها قبل الموافقة على إجرائها. ولفتت الى ان «دار الشفاء» يشارك في برنامح «عافية» للتأمين الصحي للمتقاعدين، وان أول حالة ولادة في المستشفى كانت في شهر اكتوبر الماضي لمتقاعدة. وأشارت الى ان المستشفى يقدم كل ما هو جديد في مجال النساء والولادة، حيث تتم متابعة حالات الحمل الطبيعي والحالات الحرجة، والولادات الطبيعية والمتعسرة، والولادات القيصرية، والعمليات النسائية من استئصال الرحم والاورام الليفية وأكياس المبايض، وعمليات المناظير مثل التشخيصي والحمل خارج الرحم واستئصال الاكياس. وايضا علاج حالات اضطراب الهرمونات والدورة الشهرية وتكيسات المبايض، وتأخر الحمل والعمليات النسائية لرفع المثانة والتجميل، علما ان هناك خدمة جديدة في المستشفى وهي تضييق المهبل وعلاج حالات السلس البولي بالليزر. وفيما يلي تفاصيل الحوار:



أجرى الحوار: عبدالكريم العبدالله

ما فائدة التطعيم الواقي من الانفلونزا الموسمية للحوامل؟



٭ الإنفلونزا مرض معد يصيب الجهاز التنفسي نتيجة الإصابة بفيروسات الإنفلونزا، وتتراوح الاصابة بفيروسات الإنفلونزا بين إصابات خفيفة وحادة، وقد تؤدي احيانا الى الوفاة، وأخذ اللقاح هو الطريقة المثلى للوقاية من الإنفلونزا. وبالنسبة للحوامل، فننصح جميع الحوامل بأخذ التطعيم، خاصة التي تعاني من مرض السمنة او الربو او أي امراض مزمنة بالرئة او القلب او الكلى.



هل توجد علاقة بين السمنة المفرطة والعقم؟



٭ السمنة لها علاقة وثيقة بالعقم لدى الجنسين وتأخر الحمل، خاصة اذا كانت السمنة مركزها منطقة البطن، والتي بدورها تؤدي الى ارتفاع هرمون الاستروجين ومقاومة الانسولين، الامر الذي يؤدي لاضطرابات في الهرمونات ومنع التبويض.وقالت: يعتبر تأخر الحمل، وتقليل الاستجابة لأدوية الخصوبة، فضلا عن زيادة نسبة الاجهاض، وزيادة الاصابة بسكر الحمل والضغط وحدوث التجلطات للنساء الحوامل، من مضاعفات السمنة.وننصح كل امرأة مقبلة على الحمل بأن تحافظ على استقرار وزنها في المعدل الطبيعي لتزيد من فرص الحمل وتقليل مضاعفاته.



الولادة القيصرية



لماذا يكثر الطلب من بعض النساء على الولادة القيصرية؟ وهل يستجيب الطبيب لرغبتهن؟



٭ اغلب النساء في مجتمعنا ترفض الولادة القيصرية وتصر على الولادة الطبيعية، وفي القطاع الحكومي لا يتم عمل القيصرية لمجرد طلب المريضة الا اذا كان هناك سبب لاجرائها، اما في القطاع الخاص فننصح الحامل ونشرح لها المضاعفات المحتمل حدوثها قبل الموافقة على اجرائها. ومن واقع خبرتي، فقد واجهت القليل من الحالات التي تصر على الولادة القيصرية.



برنامج «عافية»



هل يشارك قسم امراض النساء والولادة بـ«دار الشفاء» في برنامح لتأمين الصحي للمتقاعدين «عافية»؟ وهل هناك حالات ولادة حدثت بالمستشفى؟



٭ بالفعل نشارك، وقد بدأنا في استقبال المرضى من المتقاعدين، وكانت اول حالة ولادة في مستشفى دار الشفاء في شهر اكتوبر لمتقاعدة، مع العلم ان اكثر الحالات التي تراجع هي امراض نساء، وذلك بواقع السن عند المتقاعدات، ولاحظنا اقبال عدد كبير من المراجعين الذين لديهم تأمين «عافية» منذ بداية الخدمة.



الحديد والفيتامينات



هل هناك فائدة من اخذ الفيتامينات في فترة الحمل للام او الجنين؟، وما الفيتامينات المهمة؟



٭ بالطبع هناك فوائد عديدة، ومن اهم الفيتامينات للحامل هو حمض الفوليك، كونه يعمل على تقليل الاصابة في تشوهات الاعصاب والعمود الفقري. ويجب على النساء البدء بأخذه قبل الحمل بثلاثة شهور والاستمرار فيه الى نهاية الشهر الثالث، والجرعة الموصى بها هي 400 ميكروغرام يوميا. اما بالنسبة للحامل المصابة بالسكري او المصابة بالصرع او لديها طفل مصاب بتشوهات في الاعصاب فتكون الجرعة اقل وتصل الى 5 مليغرام باليوم.وبالنسبة للحديد، يتم أخذه بداية من الشهر الرابع لتفادي الأعراض الجانبية من غثيان وامساك في الشهور الاولى، ومن الفيتامينات المهمة ايضا فيتامين «د»، واذا كانت السيدة لا تتعرض للشمس واستهلاكها قليل لمنتجات الحليب فننصحها بأخذ الكالسيوم مع فيتامين«د».



السكر والحامل



ما مضاعفات مرض السكر للحامل وهل له آثار جانبية على الجنين؟ وما طرق العلاج؟



٭ الكويت ودول الخليج تضم نسبة عالية من سكر الحمل، ولذلك يجب على جميع النساء الحوامل بعمل تحليل الـ«OGTT»، وهو عبارة عن تحليل للسكر صائم، ومن بعدها يتم شرب الجلوكوز واعادة التحليل بعد ساعتين، وعمل التحليل بين ٢٤و٢٨ اسبوعا، اما اذا اصيبت المرأة بسكر الحمل سابقا فيتم عمله في بداية الحمل، واذا كان طبيعيا يعاد عمله على 28 اسبوعا من الحمل.اما بالنسبة للسيدة التي لديها سكر من النوع الاول او الثاني فيجب عليها التخطيط للحمل، أي يجب عليها تنظيم مستوى السكر ومراقبة تحليل السكر التجسسي.اما في فترة الحمل بالنسبة لسكر الحمل، فيتم العلاج بداية بالحمية، واذا لم ينتظم السكر نبدأ بعقار الجلوكوفاج، واخيرا الانسولين اذا لم تنتظم القراءات، علما ان لسكر الحمل مضاعفات تتمثل في كبر حجم الجنين، وزيادة السائل «الامنيوسي»، والولادة المبكرة، بالاضافة الى الوفاة المفاجئة للجنين، وزيادة نسبة القيصرية.



حضانات الاطفال



هل تعتقدين ان القطاع الخاص فيه اعداد كافية من حضانات الاطفال؟ ام مازالت حضانات الاطفال الخدج تحول للمستشفيات الحكومية؟



٭ السبب الرئيسي لتحويل الخدج الى المستشفيات الحكومية وعدم استقبال حالات الولادات المبكرة التي تقل عن ٣٢ اسبوعا هو التكلفة المرتفعة للعلاج وحاجة الطفل الخديج الى حضانة لفترة طويلة والى ادوية مرتفعة الثمن لذلك يتم تحويل الحالات من البداية وشرح الاسباب للمريض.



الحامل والرياضة



ما رأيك في ممارسة الحامل للرياضة وذلك لان بعض الحوامل لديهن اعتقاد بأن الرياضة تضر الحمل؟



٭ الرياضة مفيدة وممارسة الحامل للرياضة تعتبر من العادات المفيدة لها لتجنب زيادة الوزن والحفاظ على لياقة الجسم، ولكن بحدود، أي تجنب الرياضة العنيفة مثل الجري وحمل الاثقال والوقوف لفترات طويلة، كما تستطيع الحامل ان تمارس رياضة المشي والسباحة، واليوغا، ولكن هناك فئة من الحوامل يتم منعها من ممارسة الرياضة، وهي التي لديها نزيف، ونزول بالمشيمة، والتي لديها اجهاضات متكررة او ولادات مبكرة.



هل هناك ضرر على الحامل والجنين من تدخين السجائر والشيشة؟



٭ هناك مضاعفات كثيرة للتدخين بالنسبة للأم والجنين، والتدخين في الشهور الاولى للحمل يؤدي الى حدوث تشوهات في قلب الجنين ويؤثر على نمو المخ ويؤدي الى صعوبات في التعلم وتدني نسبة الذكاء لدى الطفل، وايضا يؤدي الى زيادة نسبة الاجهاض، والولادة المبكرة، وانفصال المشيمة، وقصور النمو لدى الجنين، وننصح جميع النساء المدخنات بوقف التدخين قبل الحمل واللجوء الى المساعدة.



علاج العقم



متى تبدئين علاج العقم لأي سيدة بعد الزواج؟



٭ اذا كانت سن السيدة اقل من ٣٥ عاما ننتظر سنة بعد الزواج لأن نسبة الحمل خلال السنة الاولى 85%‏، اما التي تجاوز عمرها ٣٥ عاما، فنبدأ بالفحوصات بعد ٦ اشهر، واما النساء اللاتي يعانين من اسباب قد تؤدي الى صعوبة في الحمل مثل اضطرابات في الهرمونات او لديها تكيس في المبايض او اضطرابات في الدورة الشهرية فيمكن ان نبدأ في الفحص والعلاج بعد الزواج مباشرة.



ما الخدمات التي يقدمها مستشفى دار الشفاء بالنسبة للحامل والمقبلة على الولادة؟



٭ نتابع في مستشفى دار الشفاء حالات الحمل الطبيعي والحرجة، والولادات الطبيعية والمتعسرة، والولادات القيصرية، فضلا عن العمليات النسائية من استئصال الرحم والاورام الليفية واكياس المبايض، وعمليات المناظير مثل التشخيصي والحمل خارج الرحم واستئصال الاكياس.ونقوم بعلاج حالات اضطراب الهرمونات والدورة الشهرية وتكيسات المبايض، وتأخر الحمل والعمليات النسائية لرفع المثانة والتجميل، علما ان هناك خدمة جديدة في المستشفى وهي تضييق المهبل وعلاج حالات السلس البولي بالليزر.



أبو صفار



بعض الاطفال يصابون بـ«أبوصفار» ما سبب اصابة المولود الحديث به؟ وهل له علاقة بالحمل؟



٭ هناك عدة اسباب للصفار وأولها هو الصفراء الفسيولوجية، والتي تحدث بنسبة كبيرة لدى الأطفال حديثي الولادة، وتظهر في نهاية اليوم الثالث من الولادة، ولا مشاكل فيها، ولا تحتاج الى أي علاج، فقط تتطلب إعطاء الطفل بعض السوائل إذا كانت كمية حليب الأم غير كافية، وتختفي مع الوقت تدريجيا دون علاج ، اما النوع الثاني فهو بسبب اختلاف فصيلة الام عن الطفل (ABO incompitability)، وفيها تكون فصيلة دم الأم O والطفل A أو B أو AB، والسبب الثالث تكسر الدم مثلG6PD، Spherocytosis وغيرها، وهي أمراض وراثية نكتشفها عن طريق التحاليل، والسبب الرابع مثل تكسر الدم نتيجة وجود تجمع دموي، والسبب الخامس هو الصفار الذي يحدث بسبب الرضاعة الطبيعية وعادة يحدث بعد اسبوع من الولادة، وعادة لا يحتاج الى علاج، وايضا ترتفع نسبة الصفار لدى الاطفال الخدج او الذين اوزانهم قليلة.



اما بالنسبة للمخاطر فإذا زادت النسبة عن أرقام محددة ولم تعالج فقد تؤدي الى ترسب المادة الصفراء في المخ وتدمره، ويكون العلاج إما بالمراقبة، أو العلاج بالضوء، ويتم عن طريق لمبات خاصة لها طول موجي معين تقوم بتحويل المادة الصفراء إلى شكل مختلف يسهل على الجسم التخلص منه ولا يصل إلى خلايا المخ، كما ان هناك علاجا في عملية تغيير الدم، وهي لا تتم إلا في النسب العالية.



الاكتئاب



ما الحالات التي تصاب باكتئاب بعد الولادة؟ وما الاسباب؟ وكيف يتم علاجها؟



٭ الاكتئاب يصيب 15-20% من النساء، ويصيب النساء في فترة الحمل وبعد الولادة، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية لدى الحامل، وهناك بعض النساء معرضة اكثر للاكتئاب اذا سبق لها ان اصيبت به، بالاضافة الى النساء اللاتي حملن عن طريق اطفال الانابيب، أو اذا وجدت مضاعفات في فترة الحمل.اما بالنسبة للعلاج فيعتمد على درجة الاكتئاب اذا كان خفيفا الى متوسط، اذ يفضل العلاج عن طريق الدعم الاسري من الاهل والزوج، وممارسة الرياضة، وتناول اوميجا 3، فضلا عن طلب المساعدة من اخصائي نفسي، اما في الحالات الشديدة والتي يمكن ان تؤدي الى ضرر للأم او الجنين او الطفل بعد ولادته فهنا يستدعي التدخل من طبيب نفسي واخذ العقاقير للعلاج او في بعض الحالات التي تحتاج دخولا للمستشفى، ولكن معظم الحالات تكون خفيفة وتزول بالطرق التي ذكرتها سابقا.



هل تعتقدين ان النساء الكويتيات الحوامل تفضل الولادة بالخاص عن الحكومة ولماذا؟ وهل القطاع الخاص يوفر الخصوصية اكثر من الحكومي؟



٭ معظم النساء الكويتيات يلجأن للولادة في القطاع الخاص، والاسباب متعددة منها اختيار الوقت الذي يناسبها للمتابعة مع الطبيب المعالج، اما بالحكومة فتكون ملتزمة بالفترة الصباحية ويوم محدد بالاسبوع، اما في الخاص فتستطيع اختيار الطبيب الذي سيباشر ولادتها، اما بالنسبة للخصوصية والخدمات الفندقية فهي افضل بالقطاع الخاص، ونلاحظ ايضا موضة الاستقبال التي اصبحت مهمة لكل سيدة كويتية، اما بالنسبة للعلاج فلا يختلف في القطاعين.



العمر المناسب



ما العمر المناسب للحمل الذي ينتح عنه طفل سليم؟ وما الفترة المناسبة للمباعدة بين الولادات؟



٭ يفضل الحمل قبل سن ٣٥ لان الحمل بعده يؤدي لانخفاض تدريجي بمعدلات الخصوبة وتأخر الحمل، ويزيد احتمالات الإصابة بمضاعفات صحية مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والولادة المبكرة، فضلا عن قصور نمو الجنين، وهبوط المشيمة، هذا بالاضافة الى ازدياد احتمالات إنجاب اطفال مصابين بتشوهات خلقية لدى النساء الأكبر سنا مثل متلازمة داون المنغولية، أو متلازمة إدوارد.وتبين الإحصاءات أن فرصة إنجاب طفل مصاب بعيب خلقي ترتفع من حالة واحدة في كل 500 حالة عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و39 وإلى حالة واحدة في كل 250 من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و44 وتصل إلى نحو حالة واحدة في كل 70 إذا كان العمر 45 عاما أو أكثر، علما ان افضل وقت للمباعدة بين الحملات هو سنتان.



الفشل الكلوي



في حالة سيدة حامل وتعاني من فشل كلوي بماذا تنصحينها؟



٭ يجب على السيدة المصابة بالفشل الكلوي التخطيط للحمل، اي المراجعة مع الطبيب المعالج ومعرفة نسبة وظائف الكلى ونسبة البروتين في البول واذا كانت تعاني من ارتفاع الضغط ام لا. وفي الحالات التي تعاني من اختلال بسيط في الكلى ولا يوجد لديها زلال او ضغط تكون نتائج الحمل جيدة، واما الحالات التي تعاني من قصور شديد في وظائف الكلى ووجود زلال وارتفاع بالضغط فتكون مضاعفات الحمل عالية منها الاجهاض والولادة المبكرة، وتسمم الحمل وتدهور وظائف الكلى وارتفاع الولادة القيصرية.اما بالنسبة للحالات التي قامت بالزراعة سابقا فنتائج الحمل تكون جيدة.



السفر بالطائرة



في اي فترات الحمل توجد خطورة السفر بالطائرة؟ وهل يؤثر السفر على الحامل؟ وفي اي شهر تنصحينها بتأجيل السفر؟



٭ يفضل عدم السفر في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل بسبب الغثيان والشعور بالتعب الشديد خلال هذه المراحل المبكرة من الحمل، وايضا مخاطر الإجهاض تكون أعلى في الأشهر الثلاثة الأولى، سواء كانت مسافرة أم لا، علما ان السفر في الأشهر الأخيرة من الحمل تكون متعبة وغير مريحة، لذلك فإن أفضل وقت للسفر أو أخذ عطلة هو في منتصف فترة الحمل، ما بين أربعة وسبعة أشهر.



هل هناك مخاطر من السفر لمسافات طويلة؟



٭ نعم، المسافات الطويلة (أطول من خمس ساعات)، تشكل خطرا على الحامل، يتمثل في الجلطات الدموية (تخثر الأوردة العميقة، أو DVT).



ما النصائح المتبعة لتفادي حدوث الجلطات خلال السفر؟



٭النصائح هي:



١- الاكثار من شرب السوائل.



٢- التحرك والمشي في الطائرة كل ٣٠ دقيقة بنحو منتظم.



٣- لبس جوارب ضاغطة (ted stocking) والتي يمكن شراؤها من الصيدلية لتقلل التورم في الساقين وتقلل من نسبة الاصابة بالجلطات. وبالنسبة للسفر بالسيارة لمسافات طويلة فيمكن التوقف كل ساعتين الى ٣ ساعات والمشي والتحرك لمدة ١٠دقائق، واتباع الخطوات نفسها السابق ذكرها للطيران.

أدوية نحذر منها

حذرت د.الشمري من استخدام ادوية المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب لان بعضها يضر الطفل، فضلا عن المسكنات مثل الاولفين والبروفين، وبعض الفيتامينات غير المخصصة للحوامل لاحتوائها على نسب عالية من فيتامن A وهو ضار للحامل، بالاضافة الى بعض ادوية الضغط خاصة النساء اللاتي يعانين من ضغط قبل الحمل، فيجب عليهن المراجعة متى عرفن انهن حوامل لصرف الادوية المناسبة لهن.

القرآن والاستغفار

قالت د.نوارة الشمري ان بعض الدراسات اثبتت فاعلية الاستماع الى الموسيقى بترخية الاعصاب والتخفيف من آلام الطلق، ولكننا في مجتمع اسلامي نشجع النساء على الذكر والاستغفار وقراءة ما تيسر من القرآن والادعية، فمن خبرتي اجد ان لها تأثيرا كبيرا على المريضة وتسهيل الولادة عليها.



الولادة بـ«الحكومي»

نصحت د.الشمري الولادة في «الحكومي» اذا كانت المرأة تعاني من امراض في القلب او أي مرض يستدعي الدخول للعناية المركزة، علاوة على الحالات التي لديها نزول بالمشيمة والمعرضة للنزيف ونقل الدم، بالإضافة الى حالات الولادة المبكرة بسبب التكلفة المرتفعة للعناية المركزة للخدج.



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